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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Hastaların ilaçlara erişemediği haberleri gerçeği yansıtmıyor
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Hastaların ilaçlara erişemediği haberleri gerçeği yansıtmıyor
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bazı ilaçların bulunamadığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:07+0300
2021-11-09T16:07+0300
2021-11-09T16:07+0300
türkiye
sağlık
ilaç
sağlık bakanlığı
türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)
sağlık bakanı
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bazı ilaçların piyasada bulunmadığına dair haberler hakkında açıklama yaptı.Açıklamada şöyle denildi:
https://tr.sputniknews.com/20211108/eczacilar-645-kalem-ilac-piyasada-yok-onlem-alinmazsa-ilac-krizi-derinlesecek-1050583814.html
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sağlık, ilaç, sağlık bakanlığı, türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck), sağlık bakanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Hastaların ilaçlara erişemediği haberleri gerçeği yansıtmıyor
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bazı ilaçların bulunamadığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bazı ilaçların piyasada bulunmadığına dair haberler hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."