https://tr.sputniknews.com/20211109/turkiye-ilac-ve-tibbi-cihaz-kurumu-hastalarin-ilaclara-erisemedigi-haberleri-gercegi-yansitmiyor-1050626939.html

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Hastaların ilaçlara erişemediği haberleri gerçeği yansıtmıyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Hastaların ilaçlara erişemediği haberleri gerçeği yansıtmıyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bazı ilaçların bulunamadığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T16:07+0300

2021-11-09T16:07+0300

2021-11-09T16:07+0300

türkiye

sağlık

ilaç

sağlık bakanlığı

türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)

sağlık bakanı

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bazı ilaçların piyasada bulunmadığına dair haberler hakkında açıklama yaptı.Açıklamada şöyle denildi:

https://tr.sputniknews.com/20211108/eczacilar-645-kalem-ilac-piyasada-yok-onlem-alinmazsa-ilac-krizi-derinlesecek-1050583814.html

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sağlık, ilaç, sağlık bakanlığı, türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck), sağlık bakanı