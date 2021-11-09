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https://tr.sputniknews.com/20211109/unicreditten-yapi-kredide-kalan-hisselerini-satma-karari-1050614011.html
Unicredit’ten Yapı Kredi’de kalan hisselerini satma kararı
Unicredit’ten Yapı Kredi’de kalan hisselerini satma kararı
İtalyan bankası UniCredit, Yapı Kredi'de kalan yüzde 20 payının tamamını satma kararı aldı. Bu payların yüzde 18'lik kısmı Koç Holding tarafından 3.5 milyar... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T11:25+0300
2021-11-09T11:25+0300
ekonomi
yapı kredi
koç holding
unicredit
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UniCredit Yapı Kredi’deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı alırken, yüzde 18 pay Koç Holding tarafından 3.5 milyar liraya alınacak.İtalyan bankası UniCredit tarafından bugün gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre geri kalan yüzde 2 pay borsada satılacak.Koç Holding tarafından yine gece saatlerinde KAP’a yapılan açıklamaya göre, holdingin bankadaki payı yüzde 50 eşiğini aştığı için holding zorunlu pay alım teklifinde bulunacak.UniCredit düzenleyici kurumların onayının ardından işlemin 2022’nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti.Yüzde 41 payı vardıİtalya'nın en büyük bankası UniCredit, “stratejik hedefleri doğrultusunda” 2019 yılınIN sonunda Yapı Kredi'deki ortaklığını feshederek yüzde 40.95 olan payını yüzde 32'nin altına indirdikten sonra Şubat 2020’de yeni bir adımla yüzde 12 payını da satmışı.Son adımla UniCredit’in Yapı Kredi’de yüzde 20’lik payı kalmıştı.2002 yılında Türkiye’ye gelen UniCredit’in Yapı Kredi’de yaptığı ortaklıkla Türkiye’de ilk kez bir yabancı şirket finansal hizmetler sektörüne girmişti.
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yapı kredi, koç holding, unicredit

Unicredit’ten Yapı Kredi’de kalan hisselerini satma kararı

11:25 09.11.2021
© AAYapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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İtalyan bankası UniCredit, Yapı Kredi'de kalan yüzde 20 payının tamamını satma kararı aldı. Bu payların yüzde 18'lik kısmı Koç Holding tarafından 3.5 milyar liraya alınacak.
UniCredit Yapı Kredi’deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı alırken, yüzde 18 pay Koç Holding tarafından 3.5 milyar liraya alınacak.
İtalyan bankası UniCredit tarafından bugün gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre geri kalan yüzde 2 pay borsada satılacak.
Koç Holding tarafından yine gece saatlerinde KAP’a yapılan açıklamaya göre, holdingin bankadaki payı yüzde 50 eşiğini aştığı için holding zorunlu pay alım teklifinde bulunacak.
UniCredit düzenleyici kurumların onayının ardından işlemin 2022’nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti.

Yüzde 41 payı vardı

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, “stratejik hedefleri doğrultusunda” 2019 yılınIN sonunda Yapı Kredi'deki ortaklığını feshederek yüzde 40.95 olan payını yüzde 32'nin altına indirdikten sonra Şubat 2020’de yeni bir adımla yüzde 12 payını da satmışı.
Son adımla UniCredit’in Yapı Kredi’de yüzde 20’lik payı kalmıştı.
2002 yılında Türkiye’ye gelen UniCredit’in Yapı Kredi’de yaptığı ortaklıkla Türkiye’de ilk kez bir yabancı şirket finansal hizmetler sektörüne girmişti.
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