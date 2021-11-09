https://tr.sputniknews.com/20211109/whatsapp-kripto-para-ile-odemeyi-test-ediyor-1050630719.html

WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor

WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor

Kısa süre önce tüm markalarını 'Meta' adı altında topladığını açıklayan Facebook'un, dijital para cüzdanı Novi'yi yakında WhatsApp'a entegre edeceği duyuruldu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T17:17+0300

2021-11-09T17:17+0300

2021-11-09T17:17+0300

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Meta'nın dijital para cüzdanı Novi, yakın bir zamanda WhatsApp'a entegre edilecek.Halihazırda Hindistan ve Brezilya'da test edilen Novi üzerinden kullanıcılar birbirlerine Pax Dollar (USDP) gönderimi yapabiliyor.Şirket, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da iadeler özelliğini de devreye sokmuştu.Dünya gazetesinin aktardığına göre, en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta ise Novi dijital cüzdan uygulamasına ait bazı kodların bulunduğu ortaya çıktı.Buna göre WhatsApp uygulamasındaki Novi cüzdanına banka hesabı eklenebilecek, kredi kartlarını bağlanabilecek, para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek.Edinilen bilgilere göre, uygulamanın kullanılabilmesi için kimlik doğrulaması da gerekecek. Doğrulama işlemi, kimlik belgeleri ve video kaydı ile yapılacak.Dijital para cüzdanı Novi, Türkiye'de kullanılamıyor. WhatsApp entegrasyonu hayata geçtiğinde ise para gönderme özelliğinin Türkiye’ye açılması beklenmiyor.Daha önce Meta’nın Novi’den Sorumlu Başkanı David Marcus, tüm ödeme hizmetlerini bir araya getireceklerini belirterek, "Ödemeler ve finansal hizmetler birimimizi ve ürünlerimizi Novi markası altında birleştiriyoruz" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210422/facebook-kripto-para-piyasasina-giriyor-1044333370.html

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