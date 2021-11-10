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https://tr.sputniknews.com/20211110/bakan-pakdemirli-thkye-dusman-degiliz-thkyi-batirmaya-falan-da-gelmedik-1050642575.html
Bakan Pakdemirli: THK'ye düşman değiliz, THK'yi batırmaya falan da gelmedik
Bakan Pakdemirli: THK'ye düşman değiliz, THK'yi batırmaya falan da gelmedik
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türk Hava Kurumuna (THK) düşman olmadıklarını belirterek "Biz THK'yi batırmaya falan da gelmedik. THK'ye yardım ediyoruz şu... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T01:22+0300
2021-11-10T01:22+0300
türkiye
türk hava kurumu (thk)
thk
bekir pakdemirli
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.Muhalefeti kastederek "İktidara geldiğimizde hesap soracağız" anlayışının doğru olmadığını belirten Pakdemirli, "Biz bu bürokratları bulduk ve onlarla çalışıyoruz. Siz de iktidara gelseniz onlarla çalışacaksınız. Bunlar, bu memleketin yetiştirdiği bürokratlar. Biz sizler gibi onları tehdit etmiyoruz, bu arkadaşlara fırsat veriyoruz ve ilk hatalarında görevden almıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Tarımsal desteklerin GSYH'nin yüzde 1'inden fazla olması konusunda Pakdemirli, "Bunun konuşulmasını negatif olarak algılamıyorum. Bunun iktidar tarafından savunması da çok net, basit. OECD diyor ki, Türkiye yüzde 1.61 para harcıyor. Harcadığımız paraların altına sulama yatırımlarını, sübvansiyonlu kredileri koymanız lazım" ifadelerini kullandı.Pakdemirli, sanayileşen ülkelerde tarım arazilerinin azaldığına dikkati çekerek 1989-2002 yıllarında senelik tarım dışına çıkartılan arazilerin ortalama 145 bin hektar, 2002-2018 arasında ise 60 bin hektar olduğunu, bunu 15 bine düşürdüklerini belirtti.Çiftçinin genel itibarıyla zarar etmediğini ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:'Dünyada her 3 kilo unun 1 kilogramını Türkiye satıyor'Pakdemirli, sözleşmeli üretimin yasalaşmasının çiftçi, sanayici ve fiyat istikrarı açısından son derece faydalı olduğunun altını çizdi.Dünyada her 3 kilo unun 1 kilogramını Türkiye'nin sattığını vurgulayan Pakdemirli, "Bununla gurur duymamız lazım. Bunun için eğer bir ithalat yapılıyorsa, yapılması lazım" dedi.Destek sistemiyle ilgili bir soruya Pakdemirli, "Bu destek sisteminin daha iyisi olduğuna inandığımız bir destek sistemimiz, elimizde birkaç tane var ama bugün itibarıyla herhangi bir değişikliğe gittiğiniz destek sisteminde mağdur olan bir kitle oluyor. Bu mağdur olan kitleye de mutlaka geçiş döneminde bununla ilgili 1 veya 2 yıl ek bütçe tanımlamanız gerekiyor. Ek bütçe tanımlama konusunda her zaman da elimiz rahat olmayabiliyor" karşılığını verdi.'Kırmızı etle ilgili Türkiye'nin ithalat gündemi kalmadı'Gübre konusunda birçok karşılaştırma yapılabileceğini belirten Pakdemirli, "2002'de 1 kilogram buğday ile alınabilecek gübre, 0,59 kilogram. Şu anda bu kadar hengameye rağmen 0,47 kilogram alınabilir. Evet biraz düşüş var. 2002'de 1 kilogram buğdayla 0,21 kilogram mazot alınabiliyormuş. Şu anda 0,43 kilogram mazot alınıyor. Gübre üretimi, 2002'den 2021'e yüzde 89 artmış. Yani gübrede böyle ciddi bir ithalat yok" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin 85 ülkeye tohum ihraç ettiğini vurgulayan Pakdemirli, bunun yüzde 96'sının yurt içi kaynaklı olduğunu söyledi.Pakdemirli, dış ticaret tedbirlerini çiftçiyi ezmek için değil, korumak için aldıklarını dile getirdi.Kırmızı etle ilgili Türkiye'nin bir ithalat gündeminin kalmadığına dikkati çeken Pakdemirli, "Sadece 300-500 ton, Bosna ve Sırbistan'dan sosyal sorumluluk ve onların kırsal kalkınması için bir miktar alım yapıyoruz. 2021 itibarıyla 440 ton Türkiye'ye mal girmiş" ifadelerini kullandı.Süt fiyatlarıyla ilgili konunun ise Gıda Komitesi'nde konuşulduğunu aktaran Pakdemirli, aralık veya ocak ayında bu konuda bir sonuç alacaklarını düşündüklerini ifade etti.Pakdemirli, yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapılmadığını belirterek "2020'de yapılan 220 bin ton ve 90 milyon dolar değerinde şeker ithalatına karşılık, 2.6 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapıldı. İthal edilen her bir ton şeker, 23 kat daha değerli olarak yurt dışına satılıyor" dedi.'Uçak alım projesine başladık'Pakdemirli, THK'nın faal olmayan uçaklarının kiralanmasının mümkün olmadığını ifade ederek şöyle devam etti:'Bütün teknik kararları OGM aldı'İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye, "Eleştirilerimizi kastederek bizi fedakar Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli ile karşı karşıya getirme çabanız son derece yanlış. Biz, sizi eleştiriyoruz. Siyasi sorumlu sizsiniz" dedi.Bunun üzerine Pakdemirli, Usta'ya, "Bütün teknik kararları OGM aldı. OGM ile karşı karşıyasınız. Bilmediğin işleri konuşma. Uçaktan anlamıyorsun konuşma. Bunu teknik ekipler biliyor" tepkisini gösterdi.Usta'nın, "OGM size 'Uçak alınmasın mı' dedi? Bu arkadaşları suçlayamazsınız" sözü üzerine Pakdemirli, şunları söyledi:TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Su Enstitüsünün 2022 bütçeleri kabul edildi.
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türk hava kurumu (thk), thk, bekir pakdemirli

Bakan Pakdemirli: THK'ye düşman değiliz, THK'yi batırmaya falan da gelmedik

01:22 10.11.2021
© AATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türk Hava Kurumuna (THK) düşman olmadıklarını belirterek "Biz THK'yi batırmaya falan da gelmedik. THK'ye yardım ediyoruz şu anda. Uçak alım projesine başladık ve 2022 bütçemizden 2,4 milyar lira bu işe para ayıracağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
Muhalefeti kastederek "İktidara geldiğimizde hesap soracağız" anlayışının doğru olmadığını belirten Pakdemirli, "Biz bu bürokratları bulduk ve onlarla çalışıyoruz. Siz de iktidara gelseniz onlarla çalışacaksınız. Bunlar, bu memleketin yetiştirdiği bürokratlar. Biz sizler gibi onları tehdit etmiyoruz, bu arkadaşlara fırsat veriyoruz ve ilk hatalarında görevden almıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Tarımsal desteklerin GSYH'nin yüzde 1'inden fazla olması konusunda Pakdemirli, "Bunun konuşulmasını negatif olarak algılamıyorum. Bunun iktidar tarafından savunması da çok net, basit. OECD diyor ki, Türkiye yüzde 1.61 para harcıyor. Harcadığımız paraların altına sulama yatırımlarını, sübvansiyonlu kredileri koymanız lazım" ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, sanayileşen ülkelerde tarım arazilerinin azaldığına dikkati çekerek 1989-2002 yıllarında senelik tarım dışına çıkartılan arazilerin ortalama 145 bin hektar, 2002-2018 arasında ise 60 bin hektar olduğunu, bunu 15 bine düşürdüklerini belirtti.
Çiftçinin genel itibarıyla zarar etmediğini ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Çiftçinin geleceğe yönelik endişesi elbette var. Biz çiftçimize her zaman şunu söylüyoruz; son 3.5 senedir sizi üzmedik. Doğru alım politikalarıyla, üretici dostu politikalarla sizi üzmedik. Girdi fiyatları ciddi şekilde artıyor. Bugün Türkiye dünyaya açık, ister istemez dünyadaki fiyat gelişmelerinin yansıdığı, ithalat ve ihracat kapısı açık bir ülkedir. Dışarıdaki fiyat değişikliklerinden etkileniyoruz, bunun da devletin imkanları doğrultusunda bir miktar sübvanse, bir miktar da mümkün mertebe fiyat mekanizmalarıyla ayarlanması gerekiyor."

'Dünyada her 3 kilo unun 1 kilogramını Türkiye satıyor'

Pakdemirli, sözleşmeli üretimin yasalaşmasının çiftçi, sanayici ve fiyat istikrarı açısından son derece faydalı olduğunun altını çizdi.
Dünyada her 3 kilo unun 1 kilogramını Türkiye'nin sattığını vurgulayan Pakdemirli, "Bununla gurur duymamız lazım. Bunun için eğer bir ithalat yapılıyorsa, yapılması lazım" dedi.
Destek sistemiyle ilgili bir soruya Pakdemirli, "Bu destek sisteminin daha iyisi olduğuna inandığımız bir destek sistemimiz, elimizde birkaç tane var ama bugün itibarıyla herhangi bir değişikliğe gittiğiniz destek sisteminde mağdur olan bir kitle oluyor. Bu mağdur olan kitleye de mutlaka geçiş döneminde bununla ilgili 1 veya 2 yıl ek bütçe tanımlamanız gerekiyor. Ek bütçe tanımlama konusunda her zaman da elimiz rahat olmayabiliyor" karşılığını verdi.

'Kırmızı etle ilgili Türkiye'nin ithalat gündemi kalmadı'

Gübre konusunda birçok karşılaştırma yapılabileceğini belirten Pakdemirli, "2002'de 1 kilogram buğday ile alınabilecek gübre, 0,59 kilogram. Şu anda bu kadar hengameye rağmen 0,47 kilogram alınabilir. Evet biraz düşüş var. 2002'de 1 kilogram buğdayla 0,21 kilogram mazot alınabiliyormuş. Şu anda 0,43 kilogram mazot alınıyor. Gübre üretimi, 2002'den 2021'e yüzde 89 artmış. Yani gübrede böyle ciddi bir ithalat yok" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin 85 ülkeye tohum ihraç ettiğini vurgulayan Pakdemirli, bunun yüzde 96'sının yurt içi kaynaklı olduğunu söyledi.
Pakdemirli, dış ticaret tedbirlerini çiftçiyi ezmek için değil, korumak için aldıklarını dile getirdi.
Kırmızı etle ilgili Türkiye'nin bir ithalat gündeminin kalmadığına dikkati çeken Pakdemirli, "Sadece 300-500 ton, Bosna ve Sırbistan'dan sosyal sorumluluk ve onların kırsal kalkınması için bir miktar alım yapıyoruz. 2021 itibarıyla 440 ton Türkiye'ye mal girmiş" ifadelerini kullandı.
Süt fiyatlarıyla ilgili konunun ise Gıda Komitesi'nde konuşulduğunu aktaran Pakdemirli, aralık veya ocak ayında bu konuda bir sonuç alacaklarını düşündüklerini ifade etti.
Pakdemirli, yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapılmadığını belirterek "2020'de yapılan 220 bin ton ve 90 milyon dolar değerinde şeker ithalatına karşılık, 2.6 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapıldı. İthal edilen her bir ton şeker, 23 kat daha değerli olarak yurt dışına satılıyor" dedi.

'Uçak alım projesine başladık'

Pakdemirli, THK'nın faal olmayan uçaklarının kiralanmasının mümkün olmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Biz her sene ihaleye çıkıyoruz. Bizim kriterlerimiz bu diyoruz. Biz THK'ye düşman bir kurum değiliz. Biz THK'yi batırmaya falan da gelmedik. THK'ye yardım ediyoruz arkadaşlar şu anda. THK'nin elindeki uçakların motorları yorgun, çalışmıyor. Uçak alım projesine başladık ve 2022 bütçemizden 2.4 milyar lira bu işe para ayıracağız. Bu işi sadece bir uçağa indirgeyerek bunun üzerinden siyaset yapmayın. Bu yıl çıkan büyük orman yangınlarını orman kahramanlarımız 15 günde söndürdü."

'Bütün teknik kararları OGM aldı'

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye, "Eleştirilerimizi kastederek bizi fedakar Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli ile karşı karşıya getirme çabanız son derece yanlış. Biz, sizi eleştiriyoruz. Siyasi sorumlu sizsiniz" dedi.
Bunun üzerine Pakdemirli, Usta'ya, "Bütün teknik kararları OGM aldı. OGM ile karşı karşıyasınız. Bilmediğin işleri konuşma. Uçaktan anlamıyorsun konuşma. Bunu teknik ekipler biliyor" tepkisini gösterdi.
Usta'nın, "OGM size 'Uçak alınmasın mı' dedi? Bu arkadaşları suçlayamazsınız" sözü üzerine Pakdemirli, şunları söyledi:
"Buradaki hiç kimse teknik değil, Orman İdaresi 2019'da bana geldi, 'Biz THK ile senelerdir çalışıyoruz ve onların uçaklarını uçuruyoruz.' dedi. Helikopter de uçak da alıyorlar. Zaten bu yıl 200 milyon alım yapmışım. Bunun üzerinden polemik üretmenin anlamı yok. Bana dediler ki; 'Sayın Bakanım, biz bu uçakları kullanmak istemiyoruz.' Neden diye sordum. 'Bir defa eski, indiği yerden kalkamıyor, traktörler çekiyor. Bize 5 uçak veriyorlar. Bazen iki bazen üç tanesi operasyona uygun veya olmuyor.' Bu iş artık çok eskidi."
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Su Enstitüsünün 2022 bütçeleri kabul edildi.
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