https://tr.sputniknews.com/20211110/besiktas-yoneticisi-hakemler-var-masasindan-nasil-gol-atariz-diye-calisiyorlar-1050646786.html

Beşiktaş yöneticisi: Hakemler VAR masasından ‘Nasıl gol atarız’ diye çalışıyorlar

Beşiktaş yöneticisi: Hakemler VAR masasından ‘Nasıl gol atarız’ diye çalışıyorlar

Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar “Eskiden saha içinde Beşiktaş’a gol atan hakem vardı, şimdi saha dışında VAR masasından ‘Nasıl gol atarız’ diye... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T06:35+0300

2021-11-10T06:35+0300

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spor

futbol

beşiktaş

var

mesut urgancılar

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Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, son dönemlerde yaşanan hakem yönetimlerine tepki gösterdi. “Beşiktaş’ta bütün branşlarda mücadele eden sporcuların olmazsa olmazı şerefleriyle mücadele edip hakkıyla kazanmaktır” diyen Urgancılar “Ancak nedense özellikle futbol maçlarında son zamanlarda hepimiz elimizde mum, karanlıkta bir damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz. Adaletli davranmak için bir VAR mekanizması kuruldu ama bu sistem nedense hep bizim aleyhimize çalışıyor” dedi.VAR bize niye yok?Türkiye'den Murad Tamer'in haberine göre, VAR sistemine eleştirilerine devam eden Mesut Urgancılar “Eskiden saha içinde Beşiktaş’a gol atan hakem varken şimdi ‘saha dışında VAR masasından ‘Beşiktaş’a nasıl gol atarız’ diye çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. Akıllarını başlarına almalarında yarar var. Yoksa hakemiyle, MHK’sıyla, Türkiye Futbol Federasyonuyla suyun sel olduğunu düşündüğünüzde önünde kimseyi bırakmaz, kimseyi tanımaz” sözlerini kullandı.Hasic 7 ay sonra döndüMart ayında Bosna Hersek Millî Takımı’nda sakatlanan Ajdin Hasic, yedi ay sonra çalışmalara başladı. Alanyaspor maçı öncesi yapılan antrenmanda yer alan Boşnak oyuncu futbolu çok özlediğini ve bir an önce formasına kavuşmak istediğini söyledi.Hazırlık maçı için Shkupi geliyorSiyah beyazlılar önceki milli arada sakatlıklardan dolayı hazırlık maçı yapamamış ve bu durum lige olumsuz yansımıştı. Beşiktaş yarın saat 14.00’te Vodafone Park’ta, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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futbol, beşiktaş, var, mesut urgancılar