https://tr.sputniknews.com/20211110/bill-gatesin-yati-bodrum-kalesi-aciklarina-demirledi-1050648263.html

Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T08:53+0300

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türkiye

muğla

bill gates

bodrum

yat

gezi

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Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

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muğla, bill gates, bodrum, yat, gezi