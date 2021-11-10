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Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi
Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T08:53+0300
2021-11-10T08:53+0300
2021-11-10T08:52+0300
türkiye
muğla
bill gates
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gezi
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Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.
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muğla, bill gates, bodrum, yat, gezi
Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi.
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.
İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla,
Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.