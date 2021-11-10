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Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi
Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T08:53+0300
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türkiye
muğla
bill gates
bodrum
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Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.
türkiye
muğla
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muğla, bill gates, bodrum, yat, gezi

Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

08:53 10.11.2021
© DHABill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi
Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© DHA
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi.
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.
İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.
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