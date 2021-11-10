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Demi Lovato kendi tasarladığı cinsiyetsiz seks oyuncağını tanıttı
Demi Lovato kendi tasarladığı cinsiyetsiz seks oyuncağını tanıttı
Ünlü şarkıcı Demi Lovato, 'Demi'nin Asası' adını verdiği kendi seks oyuncağını piyasaya sundu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T09:25+0300
2021-11-10T09:27+0300
yaşam
instagram
seks oyuncağı
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Şarkıcı Demi Lovato, kendi dizayn ettiği ve 'Demi'nin Asası' adını verdiği seks oyuncağını piyasaya çıkardı.Lovato, oyuncağı çevrimiçi erotik mağaza Bellasa Boutique ile işbirliğiyle hazırladı.Ürünü Instagram hesabından paylaşan Lovato, "Zevki elinize almaktan daha güçlü bir şey yok" notunu düştü.Lovato, paylaşımında "Çok uzun zamandır cinsel varlıklar değilmiş gibi davrandık. Hepimiz zevk almayı, orgazmı hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.Ürün, sarı renkte ve kompakt bir vibratör şeklinde. Lovato, sarı rengi 'cinsiyetsiz' olması nedeniyle seçtiğini söyledi.Herkesin kullanabileceği bir şey olmasını istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Doğuştan kalıp olup olmadığınız fark etmeksizin herkesçe kullanılabilecek bir şey olsun istedim" ifadelerini kullandı.Lovato, ayrıca paylaşımında 'non-binary' birey (ne erkek ne kadın) olduğunu anımsatarak, ürün hakkında, "Bu benim asam" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210729/isvec-masturbasyon-raporu-pandemide-erkekler-pornoya-kadinlar-seks-oyuncaklarina-yoneldi-1045086591.html
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instagram, seks oyuncağı, demi lovato

Demi Lovato kendi tasarladığı cinsiyetsiz seks oyuncağını tanıttı

09:25 10.11.2021 (güncellendi: 09:27 10.11.2021)
© AFP 2021 / Rich FuryDemi Lovato
Demi Lovato - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / Rich Fury
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Ünlü şarkıcı Demi Lovato, 'Demi'nin Asası' adını verdiği kendi seks oyuncağını piyasaya sundu.
Şarkıcı Demi Lovato, kendi dizayn ettiği ve 'Demi'nin Asası' adını verdiği seks oyuncağını piyasaya çıkardı.
Lovato, oyuncağı çevrimiçi erotik mağaza Bellasa Boutique ile işbirliğiyle hazırladı.
Ürünü Instagram hesabından paylaşan Lovato, "Zevki elinize almaktan daha güçlü bir şey yok" notunu düştü.
Lovato, paylaşımında "Çok uzun zamandır cinsel varlıklar değilmiş gibi davrandık. Hepimiz zevk almayı, orgazmı hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ürün, sarı renkte ve kompakt bir vibratör şeklinde. Lovato, sarı rengi 'cinsiyetsiz' olması nedeniyle seçtiğini söyledi.
Herkesin kullanabileceği bir şey olmasını istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Doğuştan kalıp olup olmadığınız fark etmeksizin herkesçe kullanılabilecek bir şey olsun istedim" ifadelerini kullandı.
Lovato, ayrıca paylaşımında 'non-binary' birey (ne erkek ne kadın) olduğunu anımsatarak, ürün hakkında, "Bu benim asam" dedi.
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