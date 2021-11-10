https://tr.sputniknews.com/20211110/elazigda-tutuklanan-firat-universitesi-arastirma-gorevlisi-hifzullah-kutum-tahliye-edildi-1050664861.html

Elazığ'da tutuklanan Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi Hifzullah Kutum tahliye edildi

Elazığ'da tutuklanan Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi Hifzullah Kutum tahliye edildi

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklanmasının... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T15:55+0300

2021-11-10T15:55+0300

2021-11-10T15:56+0300

türkiye

elazığ

fırat üniversitesi

hifzullah kutum

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Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından yaptığı 'Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan' (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımının ardından açığa alındı. Daha sonra emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kutum, ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Kutum, nöbetçi mahkeme tarafından 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine verilen ara kararla Kutum tahliye edildi.

türkiye

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elazığ, fırat üniversitesi, hifzullah kutum