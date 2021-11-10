https://tr.sputniknews.com/20211110/ertugrul-ozkok-hurriyetten-ayrildigini-dogruladi-1050656443.html

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı

Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız olarak Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen ve bu görevden alındığı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T12:43+0300

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türkiye

ertuğrul özkök

hürriyet

demirören holding

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Gazetenin Doğan Medya Grubu’yla birlikte Demirören Holding’e satılmasını da kapsayan 12 yıllık dönemde Hürriyet’te köşe yazısı yazan Özkök, Uçankuş TV'ye yaptığı açıklamada, "Hürriyet’ten dostça ayrıldık" dedi.Özkök, 6 Kasım Cumartesi günü yayımlanan yazısında, "Bu sayfada 1988 yılından beri neredeyse hiç tatil yapmadan farklı konularda yazıyorum. Geçirdiğim COVID sırasında farkına vardım ki biraz yorulmuşum. Kafamda İzmir’in 60’lı yıllarından başlayan bir kitap senaryo projesi var. Kitaba bir türlü başlayamıyordum. Yine biliyorum ki başlarsam bitireceğim. O nedenle bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum." diyerek izin duyurusu yapmıştı.Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.

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ertuğrul özkök, hürriyet, demirören holding