Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Rusya, stratejik bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına gönderdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211110/ertugrul-ozkok-hurriyetten-ayrildigini-dogruladi-1050656443.html
Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı
Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı
Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız olarak Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen ve bu görevden alındığı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T12:43+0300
2021-11-10T12:43+0300
türkiye
ertuğrul özkök
hürriyet
demirören holding
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101753/97/1017539745_0:59:1025:636_1920x0_80_0_0_b5a0d82918a70838108ab8e4852278aa.jpg
Gazetenin Doğan Medya Grubu’yla birlikte Demirören Holding’e satılmasını da kapsayan 12 yıllık dönemde Hürriyet’te köşe yazısı yazan Özkök, Uçankuş TV'ye yaptığı açıklamada, "Hürriyet’ten dostça ayrıldık" dedi.Özkök, 6 Kasım Cumartesi günü yayımlanan yazısında, "Bu sayfada 1988 yılından beri neredeyse hiç tatil yapmadan farklı konularda yazıyorum. Geçirdiğim COVID sırasında farkına vardım ki biraz yorulmuşum. Kafamda İzmir’in 60’lı yıllarından başlayan bir kitap senaryo projesi var. Kitaba bir türlü başlayamıyordum. Yine biliyorum ki başlarsam bitireceğim. O nedenle bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum." diyerek izin duyurusu yapmıştı.Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101753/97/1017539745_49:0:976:695_1920x0_80_0_0_2e2db9dd608760d60aedc05292045746.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ertuğrul özkök, hürriyet, demirören holding

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı

12:43 10.11.2021
© AAErtuğrul Özkök
Ertuğrul Özkök - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
Abone ol
Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız olarak Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen ve bu görevden alındığı Aralık 2009’dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök, gazeteden ayrıldığını doğruladı.
Gazetenin Doğan Medya Grubu’yla birlikte Demirören Holding’e satılmasını da kapsayan 12 yıllık dönemde Hürriyet’te köşe yazısı yazan Özkök, Uçankuş TV'ye yaptığı açıklamada, "Hürriyet’ten dostça ayrıldık" dedi.
Özkök, 6 Kasım Cumartesi günü yayımlanan yazısında, "Bu sayfada 1988 yılından beri neredeyse hiç tatil yapmadan farklı konularda yazıyorum. Geçirdiğim COVID sırasında farkına vardım ki biraz yorulmuşum. Kafamda İzmir’in 60’lı yıllarından başlayan bir kitap senaryo projesi var. Kitaba bir türlü başlayamıyordum. Yine biliyorum ki başlarsam bitireceğim. O nedenle bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum." diyerek izin duyurusu yapmıştı.
Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:00Anıtkabir'e ziyaretçi akını
13:52CHP'li Akın: Faturalardaki KDV de kış boyunca kaldırılsın
13:51Prens Harry: 'Megxit' nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade
13:46Bella Hadid ağladığı fotoğrafları paylaştı: Son yıllarda her gün böyleyim, sosyal medya gerçek değil
13:44Rusya, stratejik bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına gönderdi
13:44Kremlin: Polonya’nın Rusya’yı Belarus'la sınırındaki kriz nedeniyle suçlaması kabul edilemez
13:38Sırbistan'da hükümet, Mladic'in duvar resmini korumaya aldı
13:35Apple'ın CEO'su Tim Cook, kripto para yatırımı yaptığını açıkladı
13:30Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlere 'nöbet' talimatı
13:28Hastane 30 yıl boyunca tuvalet suyunu içme suyu olarak kullandı, yetkililer özür diledi
13:15Polonya sınır güçleri: Belarus sınırında göçmenlere yardım eden bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı
13:09Anne kedi, miyavlayarak sıkışan yavrusunu fark ettirdi
13:04Uçakta koltukları başkalarına satılan 4 kişi toplam 32 bin lira tazminat kazandı
13:04Yunus Emre Enstitüsü Türk filmlerini Moskova’ya götürüyor
13:00Belarus, Polonya sınırında darbedilmiş Kürt sığınmacılar tespit edildiğini duyurdu
13:00Mesut Özil'in piyasaya süreceği kripto paranın adı belli oldu
12:59Keban Barajı'nda görüldü: Eti 500 liraya, havyarı ise 20 milyon liraya kadar alıcı buluyor
12:44İstanbul Eczacı Odası: 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz
12:44Bu bıçakları yapan ustanın gözleri bozuldu: 1.5 santimlik minik bıçaklarıyla Guinness'e aday
12:43Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı