https://tr.sputniknews.com/20211110/igdir-universitesi-kazida-bulunan-hayvan-iskeletinin-turunu-arastiracak-1050668223.html

Iğdır Üniversitesi, kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak

Iğdır Üniversitesi, kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak

Eski bir iplik fabrikasının bahçesinde işçilerin kazı yaparken bulduğu hayvan iskeletinin, yaklaşık 1 metre boyunda ve yırtıcı dişlere sahip olduğu belirtildi 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T17:04+0300

2021-11-10T17:04+0300

2021-11-10T17:07+0300

yaşam

akademi

hayvan

kazı

arkeoloji

arkeolog

arkeolojik kazı

arkeolojik keşif

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050668164_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_06090e3877f205f8e0307ea274dc2f11.jpg

Iğdır Üniversitesi, kentteki bir işletmenin bahçesinde yapılan kazıda işçilerin bulduğu hayvan iskeletinin, hangi türe ait olduğunu tespit etmek için araştırma yapacak.Eski bir iplik fabrikasının bahçesinde geçtiğimiz hafta kazı yapan işçiler, yaklaşık 1 metre boyunda, yırtıcı dişlere sahip, formu bozulmamış bir hayvan iskeleti buldu.İskeletin bazı dokularının da bozulmadığını gözlemleyen işçiler, durumu Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki (BİYOMER) akademisyenlere bildirdi.Kazının yapıldığı alana gelen akademisyenler, henüz hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen iskeleti buradan alarak inceleme yapmak üzere üniversiteye götürdü.

https://tr.sputniknews.com/20211031/perre-antik-kentinde-1500-yillik-iskeletler-bulundu-1050344386.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

akademi, hayvan, kazı, arkeoloji, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif