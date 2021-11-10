https://tr.sputniknews.com/20211110/igdir-universitesi-kazida-bulunan-hayvan-iskeletinin-turunu-arastiracak-1050668223.html
Iğdır Üniversitesi, kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak
Iğdır Üniversitesi, kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak
Eski bir iplik fabrikasının bahçesinde işçilerin kazı yaparken bulduğu hayvan iskeletinin, yaklaşık 1 metre boyunda ve yırtıcı dişlere sahip olduğu belirtildi 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T17:04+0300
2021-11-10T17:04+0300
2021-11-10T17:07+0300
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Iğdır Üniversitesi, kentteki bir işletmenin bahçesinde yapılan kazıda işçilerin bulduğu hayvan iskeletinin, hangi türe ait olduğunu tespit etmek için araştırma yapacak.Eski bir iplik fabrikasının bahçesinde geçtiğimiz hafta kazı yapan işçiler, yaklaşık 1 metre boyunda, yırtıcı dişlere sahip, formu bozulmamış bir hayvan iskeleti buldu.İskeletin bazı dokularının da bozulmadığını gözlemleyen işçiler, durumu Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki (BİYOMER) akademisyenlere bildirdi.Kazının yapıldığı alana gelen akademisyenler, henüz hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen iskeleti buradan alarak inceleme yapmak üzere üniversiteye götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20211031/perre-antik-kentinde-1500-yillik-iskeletler-bulundu-1050344386.html
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akademi, hayvan, kazı, arkeoloji, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif
Iğdır Üniversitesi, kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak
17:04 10.11.2021 (güncellendi: 17:07 10.11.2021)
Eski bir iplik fabrikasının bahçesinde işçilerin kazı yaparken bulduğu hayvan iskeletinin, yaklaşık 1 metre boyunda ve yırtıcı dişlere sahip olduğu belirtildi
Iğdır Üniversitesi, kentteki bir işletmenin bahçesinde yapılan kazıda işçilerin bulduğu hayvan iskeletinin, hangi türe ait olduğunu tespit etmek için araştırma yapacak.
Eski bir iplik fabrikasının bahçesinde geçtiğimiz hafta kazı yapan işçiler, yaklaşık 1 metre boyunda, yırtıcı dişlere sahip, formu bozulmamış bir hayvan iskeleti buldu.
İskeletin bazı dokularının da bozulmadığını gözlemleyen işçiler, durumu Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki (BİYOMER) akademisyenlere bildirdi.
Kazının yapıldığı alana gelen akademisyenler, henüz hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen iskeleti buradan alarak inceleme yapmak üzere üniversiteye götürdü.