https://tr.sputniknews.com/20211110/japonyada-1-dakikalik-gecikme-icin-maasindan-yarim-dolar-kesilen-makinistten-dev-tazminat-davasi-1050666432.html

Japonya'da 1 dakikalık gecikme için maaşından yarım dolar kesilen makinistten dev tazminat davası

Japonya'da 1 dakikalık gecikme için maaşından yarım dolar kesilen makinistten dev tazminat davası

Dakikliğiyle meşhur Japon demiryollarında yolcusuz trende bir dakikalık gecikme için maaşından 0.49 ABD dolarına (4.8 TL) denk gelen 56 yen kesinti yapılan... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T16:26+0300

2021-11-10T16:26+0300

2021-11-10T16:55+0300

yaşam

japonya

tazminat

gecikme

tren

makinist

dava

demiryolları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103102/51/1031025104_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_ec0251c1fa6e02829c6878619e2dcd74.jpg

Japonya'da dava konusu olan maaş kesintisine yol açan olay, Haziran 2020'de güneydeki Okayama istasyonunda boş bir trene pilotluk yapması planlanan makinistin, önceki sürücüden treni devralmak için yanlış platforma gitmesiyle yaşandı. Hatasını anlayıp doğru platforma koştuğunda, iki sürücü arasındaki transfer iki dakika gecikti, bu da trenin kalkışında bir dakikalık ve trenin depoya çekilmesinde bir dakikalık gecikmeye yol açtı.Ceza 85'ten 56 yene indiJR West Demiryolları, başta maaşından 85 yen (0.75 dolar) kesintiyle cezalandırmak istediği makinistin dosyayı Okayama Çalışma Standartları Teftiş Ofisi'ne götürmesi üzerine cezayı 56 yene indirmeyi kabul etti.'Hiçbir plan program sekteye uğramadı'Ancak kesintiyi hiçbir şekilde kabul etmeyen makinist, olay sırasında trenin boş olması nedeniyle gecikmenin zaman çizelgelerinde veya yolcuların programında herhangi bir sekteye uğramaya neden olmadığını savundu.'Çalışma yok, ödeme yok' ilkesinde ısrarŞirket ise bir çalışanın geç geldiğinde veya açıklanamayan bir devamsızlık durumu olduğunda uyguladığı 'iş yok, ödeme yok' ilkesinin bu durumda da geçerli olduğunda ısrar etti. Bunun üzerine mart ayında Okayama Bölge Mahkemesi'nde JR West Demiryolları'na karşı dava açan makinist, son olarak, çektiği sıkıntının verdiği zihinsel ıstıraptan ötürü şirketten 2.2 milyon yen (19 bin 407 dolar) tazminat talebinde bulundu.20 saniye erken kalkış için özür dilenmiştiJapon demiryollarındaki dakiklik özeni, 2017'de bir şirketin tren istasyondan 20 saniye erken kalktığı için özür dilemesine kadar varmış boyutta. Japonya'da bir tren 5 dakikadan fazla gecikirse, yolculara geç kalma mazereti olarak kullanabilecekleri resmi belge veriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210521/japonyada-hizli-trenin-1-dakikalik-rotarina-sorusturma-makinistin-tuvalete-gittigi-ortaya-cikti-1044557119.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, tazminat, gecikme, tren, makinist, dava, demiryolları