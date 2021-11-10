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https://tr.sputniknews.com/20211110/japonyada-1-dakikalik-gecikme-icin-maasindan-yarim-dolar-kesilen-makinistten-dev-tazminat-davasi-1050666432.html
Japonya'da 1 dakikalık gecikme için maaşından yarım dolar kesilen makinistten dev tazminat davası
Japonya'da 1 dakikalık gecikme için maaşından yarım dolar kesilen makinistten dev tazminat davası
Dakikliğiyle meşhur Japon demiryollarında yolcusuz trende bir dakikalık gecikme için maaşından 0.49 ABD dolarına (4.8 TL) denk gelen 56 yen kesinti yapılan... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:26+0300
2021-11-10T16:55+0300
yaşam
japonya
tazminat
gecikme
tren
makinist
dava
demiryolları
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Japonya'da dava konusu olan maaş kesintisine yol açan olay, Haziran 2020'de güneydeki Okayama istasyonunda boş bir trene pilotluk yapması planlanan makinistin, önceki sürücüden treni devralmak için yanlış platforma gitmesiyle yaşandı. Hatasını anlayıp doğru platforma koştuğunda, iki sürücü arasındaki transfer iki dakika gecikti, bu da trenin kalkışında bir dakikalık ve trenin depoya çekilmesinde bir dakikalık gecikmeye yol açtı.Ceza 85'ten 56 yene indiJR West Demiryolları, başta maaşından 85 yen (0.75 dolar) kesintiyle cezalandırmak istediği makinistin dosyayı Okayama Çalışma Standartları Teftiş Ofisi'ne götürmesi üzerine cezayı 56 yene indirmeyi kabul etti.'Hiçbir plan program sekteye uğramadı'Ancak kesintiyi hiçbir şekilde kabul etmeyen makinist, olay sırasında trenin boş olması nedeniyle gecikmenin zaman çizelgelerinde veya yolcuların programında herhangi bir sekteye uğramaya neden olmadığını savundu.'Çalışma yok, ödeme yok' ilkesinde ısrarŞirket ise bir çalışanın geç geldiğinde veya açıklanamayan bir devamsızlık durumu olduğunda uyguladığı 'iş yok, ödeme yok' ilkesinin bu durumda da geçerli olduğunda ısrar etti. Bunun üzerine mart ayında Okayama Bölge Mahkemesi'nde JR West Demiryolları'na karşı dava açan makinist, son olarak, çektiği sıkıntının verdiği zihinsel ıstıraptan ötürü şirketten 2.2 milyon yen (19 bin 407 dolar) tazminat talebinde bulundu.20 saniye erken kalkış için özür dilenmiştiJapon demiryollarındaki dakiklik özeni, 2017'de bir şirketin tren istasyondan 20 saniye erken kalktığı için özür dilemesine kadar varmış boyutta. Japonya'da bir tren 5 dakikadan fazla gecikirse, yolculara geç kalma mazereti olarak kullanabilecekleri resmi belge veriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210521/japonyada-hizli-trenin-1-dakikalik-rotarina-sorusturma-makinistin-tuvalete-gittigi-ortaya-cikti-1044557119.html
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japonya, tazminat, gecikme, tren, makinist, dava, demiryolları

Japonya'da 1 dakikalık gecikme için maaşından yarım dolar kesilen makinistten dev tazminat davası

16:26 10.11.2021 (güncellendi: 16:55 10.11.2021)
© REUTERS / Thomas White Japonya- Tren
Japonya- Tren - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Thomas White
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Dakikliğiyle meşhur Japon demiryollarında yolcusuz trende bir dakikalık gecikme için maaşından 0.49 ABD dolarına (4.8 TL) denk gelen 56 yen kesinti yapılan makinist mahkemeye başvurdu. Makinist, çektiği sıkıntının verdiği zihinsel ıstıraptan ötürü 19 bin 407 ABD dolarına (190 bin 816 TL) denk gelen 2.2 milyon yen tazminat ödenmesini istedi.
Japonya'da dava konusu olan maaş kesintisine yol açan olay, Haziran 2020'de güneydeki Okayama istasyonunda boş bir trene pilotluk yapması planlanan makinistin, önceki sürücüden treni devralmak için yanlış platforma gitmesiyle yaşandı. Hatasını anlayıp doğru platforma koştuğunda, iki sürücü arasındaki transfer iki dakika gecikti, bu da trenin kalkışında bir dakikalık ve trenin depoya çekilmesinde bir dakikalık gecikmeye yol açtı.

Ceza 85'ten 56 yene indi

JR West Demiryolları, başta maaşından 85 yen (0.75 dolar) kesintiyle cezalandırmak istediği makinistin dosyayı Okayama Çalışma Standartları Teftiş Ofisi'ne götürmesi üzerine cezayı 56 yene indirmeyi kabul etti.

'Hiçbir plan program sekteye uğramadı'

Ancak kesintiyi hiçbir şekilde kabul etmeyen makinist, olay sırasında trenin boş olması nedeniyle gecikmenin zaman çizelgelerinde veya yolcuların programında herhangi bir sekteye uğramaya neden olmadığını savundu.

'Çalışma yok, ödeme yok' ilkesinde ısrar

Şirket ise bir çalışanın geç geldiğinde veya açıklanamayan bir devamsızlık durumu olduğunda uyguladığı 'iş yok, ödeme yok' ilkesinin bu durumda da geçerli olduğunda ısrar etti.
Bunun üzerine mart ayında Okayama Bölge Mahkemesi'nde JR West Demiryolları'na karşı dava açan makinist, son olarak, çektiği sıkıntının verdiği zihinsel ıstıraptan ötürü şirketten 2.2 milyon yen (19 bin 407 dolar) tazminat talebinde bulundu.

20 saniye erken kalkış için özür dilenmişti

Japon demiryollarındaki dakiklik özeni, 2017'de bir şirketin tren istasyondan 20 saniye erken kalktığı için özür dilemesine kadar varmış boyutta. Japonya'da bir tren 5 dakikadan fazla gecikirse, yolculara geç kalma mazereti olarak kullanabilecekleri resmi belge veriliyor.
Japonya hızlı tren - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2021
DÜNYA
Japonya'da hızlı trenin 1 dakikalık rötarına soruşturma: Makinistin tuvalete gittiği ortaya çıktı, halktan özür dilendi
21 Mayıs, 11:36
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