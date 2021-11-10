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Putin: Yeni devlet silahlanma programında yapay zeka, hipersonik ve robotik sistemlere odaklanılmalı
Putin: Yeni devlet silahlanma programında yapay zeka, hipersonik ve robotik sistemlere odaklanılmalı
Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni devlet silahlanma programında hipersonik sistemlere, yeni fiziksel ilkelere dayalı silahlara, yapay zeka ve robotik sistemlere... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T20:00+0300
2021-11-10T20:00+0300
savunma
vladimir putin
füze
hipersonik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tele konferans yöntemiyle katıldığı Rusya Federasyonu Askeri-Sanayi Komisyonu toplantısında, yeni devlet silahlanma programında hipersonik sistemler ve fiziksel ilkelere dayalı silahların yanı sıra, yapay zeka ve robotik sistemlere odaklanılması gerektiğini belirtti.Putin, “Yeni devlet silahlanma programını oluştururken, askeri teknolojinin gelişimindeki tüm küresel eğilimleri dikkatlice incelemek oldukça önemlidir. Her şeyden önce, ileri biyo-bilişsel teknolojiler, hipersonik sistemler ve yeni fiziksel ilkelere dayalı silahların yanı sıra, en yeni istihbarat, navigasyon, iletişim ve kontrol sistemlerine odaklanılmalıdır” dedi.Yapay zeka ve robotik sistemlerin yaygın kullanımı yardımıyla askeri ekipmanların işlevselliği ve muharebe direncinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Putin, “Bunlar, silahlı kuvvetlerimizin gelecekteki karakterini ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde belirleyecek alanlardır” diye konuştu.Putin ayrıca, Rus ordusunun, taktik ve teknik özellikleri bakımından yabancı analoglarından daha düşük olmayan ve bazı parametrelerde onlardan çok daha üstün olan beşinci nesil Su-57 avcı uçağı, ‘Kinyaz Vladimir’ nükleer denizaltısı ve S-500 füze savunma sistemi gibi yeni silah örneklerini envanterine aldığını ifade etti.Yeni silahların geliştirilmesinin Devlet silahlanma programının öncelikleri arasında yer aldığına vurgu yapan Putin, Rus askeri-sanayi kompleksinin çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü ve 2020'de savunma alanındaki devlet siparişlerini yüzde 96.2 oranında yerine getirdiğini kaydetti.
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vladimir putin, füze, hipersonik, s500

Putin: Yeni devlet silahlanma programında yapay zeka, hipersonik ve robotik sistemlere odaklanılmalı

20:00 10.11.2021
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Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni devlet silahlanma programında hipersonik sistemlere, yeni fiziksel ilkelere dayalı silahlara, yapay zeka ve robotik sistemlere odaklanılması gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tele konferans yöntemiyle katıldığı Rusya Federasyonu Askeri-Sanayi Komisyonu toplantısında, yeni devlet silahlanma programında hipersonik sistemler ve fiziksel ilkelere dayalı silahların yanı sıra, yapay zeka ve robotik sistemlere odaklanılması gerektiğini belirtti.
Putin, “Yeni devlet silahlanma programını oluştururken, askeri teknolojinin gelişimindeki tüm küresel eğilimleri dikkatlice incelemek oldukça önemlidir. Her şeyden önce, ileri biyo-bilişsel teknolojiler, hipersonik sistemler ve yeni fiziksel ilkelere dayalı silahların yanı sıra, en yeni istihbarat, navigasyon, iletişim ve kontrol sistemlerine odaklanılmalıdır” dedi.
Yapay zeka ve robotik sistemlerin yaygın kullanımı yardımıyla askeri ekipmanların işlevselliği ve muharebe direncinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Putin, “Bunlar, silahlı kuvvetlerimizin gelecekteki karakterini ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde belirleyecek alanlardır” diye konuştu.
Putin ayrıca, Rus ordusunun, taktik ve teknik özellikleri bakımından yabancı analoglarından daha düşük olmayan ve bazı parametrelerde onlardan çok daha üstün olan beşinci nesil Su-57 avcı uçağı, ‘Kinyaz Vladimir’ nükleer denizaltısı ve S-500 füze savunma sistemi gibi yeni silah örneklerini envanterine aldığını ifade etti.
Yeni silahların geliştirilmesinin Devlet silahlanma programının öncelikleri arasında yer aldığına vurgu yapan Putin, Rus askeri-sanayi kompleksinin çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü ve 2020'de savunma alanındaki devlet siparişlerini yüzde 96.2 oranında yerine getirdiğini kaydetti.
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