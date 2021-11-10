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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 10 Kasım paylaşımı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 10 Kasım paylaşımı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında andı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T09:58+0300
2021-11-10T09:58+0300
2021-11-10T09:58+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
rusya ankara büyükelçliği
10 kasım
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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mustafa kemal atatürk, rusya ankara büyükelçliği, 10 kasım
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 10 Kasım paylaşımı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında andı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda,
"Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.