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https://tr.sputniknews.com/20211111/asyanin-en-pahali-dairesi-hong-kongda-822-milyon-dolara-satildi-1050703028.html
Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82.2 milyon dolara satıldı
Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82.2 milyon dolara satıldı
Hong Kong'un en lüks mülklerinden birinde bir daire 640 milyon Hong Kong dolarına (82.2 milyon ABD doları) satılarak metrekare başına fiyat yönünden Asya'nın... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T15:39+0300
2021-11-11T15:39+0300
asya
hong kong
satış
daire
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Satış şirketleri Wharf Holdings Limited ve Nan Fung Development Limited, Hong Kong'da Mount Nicholson'daki daireyi metrekare başına 140 bin 800 Hong Kong doları karşılığında sattı. Daire 442 metrekare ve üç park yeri ile birlikte satıldı. Lüks dairenin kimliği açıklanmayan alıcısı, bitişikteki daireyi de 561 milyon Hong Kong dolarına satın aldı. Bu satışla şirketler, CK Asset Holdings Limited'in şubat ayında 21 Borrett Road dairesini metrekare başına 136 bin Hong Kong dolarına sattığı rekoru kırdı. Hong Kong'da en çok aranan ultra lüks bölgelerden biri olan Mount Nicholson, şehrin panoramik manzarasına sahip lüks bir yerleşim bölgesi olan The Peak'te yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211026/gunes-gormeyen-ev-icin-doga-manzarali-kiralik-ilani-12-metrekare-1200-tl-1050186143.html
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asya, hong kong, satış, daire

Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82.2 milyon dolara satıldı

15:39 11.11.2021
© AFP 2021 / BERTHA WANGHong Kong
Hong Kong - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / BERTHA WANG
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Hong Kong'un en lüks mülklerinden birinde bir daire 640 milyon Hong Kong dolarına (82.2 milyon ABD doları) satılarak metrekare başına fiyat yönünden Asya'nın en pahalısı oldu.
Satış şirketleri Wharf Holdings Limited ve Nan Fung Development Limited, Hong Kong'da Mount Nicholson'daki daireyi metrekare başına 140 bin 800 Hong Kong doları karşılığında sattı. Daire 442 metrekare ve üç park yeri ile birlikte satıldı.
Lüks dairenin kimliği açıklanmayan alıcısı, bitişikteki daireyi de 561 milyon Hong Kong dolarına satın aldı.
Bu satışla şirketler, CK Asset Holdings Limited'in şubat ayında 21 Borrett Road dairesini metrekare başına 136 bin Hong Kong dolarına sattığı rekoru kırdı.
Hong Kong'da en çok aranan ultra lüks bölgelerden biri olan Mount Nicholson, şehrin panoramik manzarasına sahip lüks bir yerleşim bölgesi olan The Peak'te yer alıyor.
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