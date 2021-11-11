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Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti
Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte kavga etti. Sürücülerin birinin diğer sürücünün aracına saldırdığı anlar kameraya yansıdı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
trafik
saldırı
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Ankara'da Sincan Sanayii Türkmenistan Caddesi'nde iki sürücü arasında tartışma yaşandı.Bu sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca saldırdı.Yaşanan gergin anlar diğer sürücü tarafından görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20211107/fatihte-engelli-surucu-trafikte-tartistigi-kisilerce-darbedildi-1050553807.html
türkiye
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ankara, trafik, saldırı, sincan

Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti

16:56 11.11.2021 (güncellendi: 17:00 11.11.2021)
© İHAAnkara trafik kavga
Ankara trafik kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA
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Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte kavga etti. Sürücülerin birinin diğer sürücünün aracına saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
Ankara'da Sincan Sanayii Türkmenistan Caddesi'nde iki sürücü arasında tartışma yaşandı.
Bu sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca saldırdı.
Yaşanan gergin anlar diğer sürücü tarafından görüntülendi.
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