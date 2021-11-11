https://tr.sputniknews.com/20211111/baskentte-iki-surucu-trafikte-kavga-etti-1050706665.html

Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti

Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte kavga etti. Sürücülerin birinin diğer sürücünün aracına saldırdığı anlar kameraya yansıdı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

trafik

saldırı

sincan

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Ankara'da Sincan Sanayii Türkmenistan Caddesi'nde iki sürücü arasında tartışma yaşandı.Bu sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca saldırdı.Yaşanan gergin anlar diğer sürücü tarafından görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20211107/fatihte-engelli-surucu-trafikte-tartistigi-kisilerce-darbedildi-1050553807.html

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ankara, trafik, saldırı, sincan