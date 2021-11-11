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Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti
Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte kavga etti. Sürücülerin birinin diğer sürücünün aracına saldırdığı anlar kameraya yansıdı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:56+0300
2021-11-11T16:56+0300
2021-11-11T17:00+0300
türkiye
ankara
trafik
saldırı
sincan
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Ankara'da Sincan Sanayii Türkmenistan Caddesi'nde iki sürücü arasında tartışma yaşandı.Bu sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca saldırdı.Yaşanan gergin anlar diğer sürücü tarafından görüntülendi.
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ankara, trafik, saldırı, sincan
Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti 16:56 11.11.2021 (güncellendi: 17:00 11.11.2021)
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte kavga etti. Sürücülerin birinin diğer sürücünün aracına saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
Ankara'da Sincan Sanayii Türkmenistan Caddesi'nde
iki sürücü arasında tartışma yaşandı.
Bu sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca saldırdı.
Yaşanan
gergin anlar diğer sürücü tarafından görüntülendi.