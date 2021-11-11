https://tr.sputniknews.com/20211111/calisma-bakanligi-oncelikli-gundemimizde-eyt-bulunmuyor-1050712246.html

Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

eyt

çalışma bakanlığı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, basın açıklaması yayınladı. "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur" denilen açıklamada "çalışma takviminde öncelikli olarak 3600 ek gösterge ve asgari ücret tespitinin bulunduğu" belirtildi.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" dedi.Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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eyt, çalışma bakanlığı