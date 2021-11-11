https://tr.sputniknews.com/20211111/cinli-e-ticaret-devi-jdcom-dijital-yuani-kabul-etti-1050691633.html

Çinli e-ticaret devi JDcom, 'dijital yuan'ı kabul etti

Çinli e-ticaret devi JDcom, 'dijital yuan'ı kabul etti

E-ticaret devi JDcom, dijital yuan'ı Bekarlar Günü'nde e-ticaret platformunda ilk kez ödeme aracı olarak kabul etti. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

çin

yuan

bekârlar günü

dijital para

jdcom

dijital yuan

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E-ticaret devi JDcom, Çin Merkez Bankası'nın testlerini yapmakta olduğu 'dijital yuan'ı, Bekarlar Günü'nde e-ticaret platformunda ilk kez ödeme aracı olarak kabul etti.Çin'in dijital yuan'ı henüz ülke genelinde resmi olarak dolaşıma çıkarılmış değil. JD.com, dünyanın en büyük alışveriş etkinliği sırasında bu dijital yuan'ı ödeme araçı olarak kabul ederek, dijital yuan'ın büyük ölçekli bir ortamda kullanımını test ediyor.Dünya gazetesinin aktardığına göre, 11 Kasım Bekarlar Günü için 31 Ekim'de başlayan ve bu gece sona erecek kampanya döneminde 100 bin kişi, JD.com'un e-ticaret uygulaması üzerinden dijital yuan kullandı.JD.com'un e-ticaret uygulaması üzerinde e-CNY yazan kullanıcılar, dijital para uygulamasını nasıl indireceklerinin bilgisini alıyor.Bu kişilere platform üzerinde harcayabilecekleri 15 yuan veriliyor. JD bu test için China Construction Bank ile işbirliği yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20201005/cin-dijital-para-birimini-pilot-programlarda-kullanmaya-basladi-1042973669.html

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