https://tr.sputniknews.com/20211111/fsb-kirimda-ukrayna-istihbarati-icin-calisan-bir-rusya-vatandasini-gozaltina-aldi-1050684930.html

FSB, Kırım’da Ukrayna istihbaratı için çalışan bir Rusya vatandaşını gözaltına aldı

FSB, Kırım’da Ukrayna istihbaratı için çalışan bir Rusya vatandaşını gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Ukrayna istihbaratına çalışan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-11T03:52+0300

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dünya

rusya

ajan

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

kırım

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FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırım’da Ukrayna Güvenlik Servisi’ne (SBU) çalışan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, “Bir Rus vatandaşının Ukrayna Güvenlik Servisi’nin çıkarları doğrultusundaki casusluk faaliyetleri engellendi” denildi.Gözaltına alınan kişinin, 2017-2018 yıllarında Kiev'in talimatı üzerine gizli veriler toplayan bir Yalta sakini olduğu belirtildi.Zanlı hakkında Rusya ceza Kanunu’nun 275. maddesi (vatana ihanet) uyarınca dava açıldığı ve 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.Sputnik’e konuşan bir kaynak, gözaltına alınan kişinin Kırım'ın Yalta kentindeki Simiez kasabasının eski belediye başkanı Yuri Lomenko olduğu bilgisini paylaştı.Daha önce Yalta Kent Konseyi Başkanı Konstantin Şimanovskiy, Lomenko’nun 25 Ekim'de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.Haziran ayında FSB, Rus askeri uçaklarının uçuşlarıyla ilgili Ukrayna özel servisi için bilgi toplayan bir Rusya vatandaşını daha gözaltına almıştı.

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rusya, ajan, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım