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https://tr.sputniknews.com/20211111/gazeteci-taha-akyol-ve-oglunu-dolandiranlara-hapis-cezasi-verildi-1050700251.html
Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıranlara hapis cezası verildi
Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıranlara hapis cezası verildi
Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu ‘FETÖ operasyonu’yla korkutarak dolandıranlara hapis ve para cezası verildi. Sanıklar toplamda 4 yıl 10 ay 22'şer gün hapis ve... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T14:53+0300
2021-11-11T14:53+0300
türkiye
taha akyol
fetö
terör
dolandırıcılık
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Gazeteci-yazar Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, 'FETÖ operasyonu'yla korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin lirasını alan ve tutuklandıktan sonra parayı iade eden 3 sanık, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 10 ay 22'şer gün hapis ve 412 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı.İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli katıldı. Tutuklu sanık Halil Beyret'in ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmaya, müştekiler ve avukatları katılmadı. Müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'un avukatının mazeret dilekçesi gönderdiği belirtildi.Duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilen polis memuru İ.Ç., olay günü kendilerine Taha Akyol'un dolandırılacağı bilgisinin geldiğini belirterek, bunu engellemek için bankayla irtibat kurarak hesabın bloke edildiğini söyledi. Söz alan sanıklar, pişman olduklarını belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.Savcının esas hakkındaki mütalaasında işbölümü yaparak fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların, olay günü telefonla aradığı mağdur Ahmet Ertuğrul Akyol’un iradesini ‘terör örgütü operasyonu yapıldığını’ belirtip kendilerine cumhuriyet savcısı-komiser izlenimi vererek fesada uğrattığı ve 10 bin dolar ve 320 bin 360 lirasını aldığı anlatıldı.Sanıkların, aynı şekilde mağdur Taha Akyol’a yönelik eylemlerinin ise herhangi bir menfaat elde edememeleri nedeniyle teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedilen mütalaada, sanıkların Ahmet Ertuğrul Akyol’un zararının da hazırlık aşamasında giderildiği ifade edildi.Sanıkların, iki mağdura karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçlarından toplam beş yıl üç aydan 17 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanık beyanında geçen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.Ceza çıktıMahkeme, yargılama sonunda, önce ceza artırımı, sonra da indirim yaparak Ahmet Ertuğrul Akyol’a yönelik eylemleri nedeniyle sanıklara üç yıl dörder ay hapis ve mağdurların zararının daha fazlasına denk gelen 400 biner lira (günlüğü 20 liradan 20 bin gün) adli para cezası verdi.Mahkeme heyeti, mağdur Taha Akyol’a yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan da sanıklara, bir yıl altı ay 22’şer gün hapis ve 12 bin 500’er lira adli para cezası verdi.Verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi gözeterek sanıkları tahliye eden heyet, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.Sanıklar toplamda dört yıl 10 ay 22’şer gün hapis ve 412 bin 500’er lira para cezası verilmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20200918/gazeteci-taha-akyol-nasil-dolandirildiklarini-anlatti-ceza-avukatiydim-basta-beni-bile-inandirdilar-1042874629.html
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taha akyol, fetö, terör, dolandırıcılık

Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıranlara hapis cezası verildi

14:53 11.11.2021
© DHATaha Akyol
Taha Akyol - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA
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Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu ‘FETÖ operasyonu’yla korkutarak dolandıranlara hapis ve para cezası verildi. Sanıklar toplamda 4 yıl 10 ay 22'şer gün hapis ve 412 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.
Gazeteci-yazar Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, 'FETÖ operasyonu'yla korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin lirasını alan ve tutuklandıktan sonra parayı iade eden 3 sanık, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 10 ay 22'şer gün hapis ve 412 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli katıldı. Tutuklu sanık Halil Beyret'in ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmaya, müştekiler ve avukatları katılmadı. Müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'un avukatının mazeret dilekçesi gönderdiği belirtildi.
Duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilen polis memuru İ.Ç., olay günü kendilerine Taha Akyol'un dolandırılacağı bilgisinin geldiğini belirterek, bunu engellemek için bankayla irtibat kurarak hesabın bloke edildiğini söyledi. Söz alan sanıklar, pişman olduklarını belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.
Savcının esas hakkındaki mütalaasında işbölümü yaparak fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların, olay günü telefonla aradığı mağdur Ahmet Ertuğrul Akyol’un iradesini ‘terör örgütü operasyonu yapıldığını’ belirtip kendilerine cumhuriyet savcısı-komiser izlenimi vererek fesada uğrattığı ve 10 bin dolar ve 320 bin 360 lirasını aldığı anlatıldı.
Sanıkların, aynı şekilde mağdur Taha Akyol’a yönelik eylemlerinin ise herhangi bir menfaat elde edememeleri nedeniyle teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedilen mütalaada, sanıkların Ahmet Ertuğrul Akyol’un zararının da hazırlık aşamasında giderildiği ifade edildi.

Sanıkların, iki mağdura karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçlarından toplam beş yıl üç aydan 17 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanık beyanında geçen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Ceza çıktı

Mahkeme, yargılama sonunda, önce ceza artırımı, sonra da indirim yaparak Ahmet Ertuğrul Akyol’a yönelik eylemleri nedeniyle sanıklara üç yıl dörder ay hapis ve mağdurların zararının daha fazlasına denk gelen 400 biner lira (günlüğü 20 liradan 20 bin gün) adli para cezası verdi.
Mahkeme heyeti, mağdur Taha Akyol’a yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan da sanıklara, bir yıl altı ay 22’şer gün hapis ve 12 bin 500’er lira adli para cezası verdi.
Verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi gözeterek sanıkları tahliye eden heyet, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Sanıklar toplamda dört yıl 10 ay 22’şer gün hapis ve 412 bin 500’er lira para cezası verilmiş oldu.

Taha Akyol - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2020
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