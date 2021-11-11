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Glasgow Rangers'da misyonunu tamamlayan Steven Gerrard, Aston Villa'nın başına geçti
Glasgow Rangers'da misyonunu tamamlayan Steven Gerrard, Aston Villa'nın başına geçti
Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Aston Villa'nın yeni hocası olarak İngiliz Premier Lig'e geri döndü. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T14:02+0300
2021-11-11T14:09+0300
spor
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Kasım 2016'da LA Galaxy formasıyla aktif futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından teknik direktörlük kariyerinde İskoç takımı Glasgow Rangers'ı eski anlı şanlı günlerine geri döndüren Steven Gerrard, Premier Lig'den gelen hocalık teklifini reddetmedi. Aston/Birmingham kulübü Aston Villa, üst üste 5 yenilgi üzerine Dean Smith'i göndermesinin ardından Steven Gerrard'ı yeni menajeri olarak açıkladı. Bordo Mavililer, 41 yaşındaki Gerrard ile 2024 yazına kadar sürecek 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.1998-2015 arası Liverpool formasıyla 700'den fazla maça çıkan ve 9 kupa kaldıran eski kaptan, imzanın ardından "Aston Villa, İngiliz futbolunda harika bir geçmişe ve kültüre sahip. Bu kulübün teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.Teknik direktörlük kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gerrard, 2018'de hocalığına geldiği ve geçen sezon 2011'den beri ilk kez şampiyonluk ipini göğüslemesini sağladığı Glasgow Rangers'a "Bana böyle ikonik bir kulübü yönetme bir fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye seslendi. Premier Lig'de 10 puanda kalan Aston Villa, halihazırda küme düşme hattının 2 puan üzerinde 16. sırada bulunuyor.
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steven gerrard

Glasgow Rangers'da misyonunu tamamlayan Steven Gerrard, Aston Villa'nın başına geçti

14:02 11.11.2021 (güncellendi: 14:09 11.11.2021)
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Fotoğraf bankasına girSteven Gerrard
Steven Gerrard - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
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Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Aston Villa'nın yeni hocası olarak İngiliz Premier Lig'e geri döndü.
Kasım 2016'da LA Galaxy formasıyla aktif futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından teknik direktörlük kariyerinde İskoç takımı Glasgow Rangers'ı eski anlı şanlı günlerine geri döndüren Steven Gerrard, Premier Lig'den gelen hocalık teklifini reddetmedi. Aston/Birmingham kulübü Aston Villa, üst üste 5 yenilgi üzerine Dean Smith'i göndermesinin ardından Steven Gerrard'ı yeni menajeri olarak açıkladı.
Bordo Mavililer, 41 yaşındaki Gerrard ile 2024 yazına kadar sürecek 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
1998-2015 arası Liverpool formasıyla 700'den fazla maça çıkan ve 9 kupa kaldıran eski kaptan, imzanın ardından "Aston Villa, İngiliz futbolunda harika bir geçmişe ve kültüre sahip. Bu kulübün teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.
Teknik direktörlük kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gerrard, 2018'de hocalığına geldiği ve geçen sezon 2011'den beri ilk kez şampiyonluk ipini göğüslemesini sağladığı Glasgow Rangers'a "Bana böyle ikonik bir kulübü yönetme bir fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye seslendi.
Premier Lig'de 10 puanda kalan Aston Villa, halihazırda küme düşme hattının 2 puan üzerinde 16. sırada bulunuyor.
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