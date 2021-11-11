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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211111/halkbank-yilin-9-ayinda-215-milyon-tl-net-kar-elde-etti-1050714552.html
Halkbank, yılın 9 ayında 215 milyon TL net kar elde etti
Halkbank, yılın 9 ayında 215 milyon TL net kar elde etti
Halkbank, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın net karı 2021 Eylül sonu itibarıyla 215 milyon TL oldu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T21:37+0300
2021-11-11T21:37+0300
ekonomi
türkiye
kar
halkbank
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye'nin ekonomi politikası çerçevesinde, esnaf ve KOBİ’ler başta olmak üzere, tüm sektörlere ciddi finansman desteği sağladıklarını belirtti.Normalleşme tedbirleri çerçevesinde kullandırdıkları kredilerin reel sektöre adeta nefes aldırdığını aktaran Arslan, Halkbank olarak yılın üçüncü çeyreğinde toplam kredileri 603.1 milyar TL'ye yükselterek ülke ekonomisine katkılarını sürdürdüklerini dile getirdi.Arslan, 724.2 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklükle Türkiye ekonomisini destekleyen önemli bankalardan biri olduklarının altını çizdi.Toplam mevduattaki gelişmeye dikkati çeken Arslan, mevduatlarını üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 21.4 büyüterek 534.8 milyar TL seviyesine getirdiklerini bildirdi.Kadın girişimcilere destekYılın dokuz ayında kadın girişimcilere sağlanan avantajlı krediler ve düzenlenen “Üreten Kadınlar Toplantıları” ile kamuoyunun yoğun ilgisini çeken çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Arslan, "Türkiye’nin her yanından farklı iş kollarında iştigal eden veya etmeye hazırlanan 67 bin kadına 6,4 milyar TL’ye ulaşan uygun koşullu finansman sunduk. Ülkemizin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birine dönüşen çalışmamızla, hem küresel salgının ekonomik etkilerinin bertaraf edilmesinde hem de bölgesel düzeyde ekonomik ivmenin hızlanmasına destek sağladık. Birinci yılın sonunda, 100 bin girişimci ve 10 milyar TL kredi desteğine ulaşma hedefi ve kadınlarımızı ekonomik hayata daha fazla dahil etmek idealiyle projemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Arslan, kadın girişimciliği konusundaki çalışmaların esnaf-sanatkar ve KOBİ’lerin finansmana erişimi noktasında Halkbank’ın önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.Halkbank'ın Türkiye ekonomisinin kılcal damarlarını oluşturan bu unsurların en büyük destekçilerinden bir tanesi olduğunu aktaran Arslan, şu ifadeleri kullandı:Halkbank'ın, 'International Business Awards' ödül programı kapsamında global düzeyde "Yılın En İyi Bankası" seçildiğini ve söz konusu ödül programında büyük başarıya imza atarak, ülkeye toplam 7 altın, 12 gümüş ve 1 bronz ödül kazandırdığını kaydeden Arslan, "Bir başka ödül programında da insan kaynakları alanında ‘Bankacılık Sektöründe Yılın En İyi İşvereni’ seçildik. Kadın destekleri konusundaki ürün, hizmet ve projelerimiz ise toplamda 5 altın ödül almıştır. Bankamızın aldığı bu uluslararası ödüller, Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlama hedefiyle farklı ve yenilikçi projeler geliştirme yolunda tüm Halkbank çalışanlarına büyük bir motivasyon sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
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türkiye, kar, halkbank

Halkbank, yılın 9 ayında 215 milyon TL net kar elde etti

21:37 11.11.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE Halkbank
Halkbank - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Halkbank, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın net karı 2021 Eylül sonu itibarıyla 215 milyon TL oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye'nin ekonomi politikası çerçevesinde, esnaf ve KOBİ’ler başta olmak üzere, tüm sektörlere ciddi finansman desteği sağladıklarını belirtti.
Normalleşme tedbirleri çerçevesinde kullandırdıkları kredilerin reel sektöre adeta nefes aldırdığını aktaran Arslan, Halkbank olarak yılın üçüncü çeyreğinde toplam kredileri 603.1 milyar TL'ye yükselterek ülke ekonomisine katkılarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Arslan, 724.2 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklükle Türkiye ekonomisini destekleyen önemli bankalardan biri olduklarının altını çizdi.
Toplam mevduattaki gelişmeye dikkati çeken Arslan, mevduatlarını üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 21.4 büyüterek 534.8 milyar TL seviyesine getirdiklerini bildirdi.

Kadın girişimcilere destek

Yılın dokuz ayında kadın girişimcilere sağlanan avantajlı krediler ve düzenlenen “Üreten Kadınlar Toplantıları” ile kamuoyunun yoğun ilgisini çeken çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Arslan, "Türkiye’nin her yanından farklı iş kollarında iştigal eden veya etmeye hazırlanan 67 bin kadına 6,4 milyar TL’ye ulaşan uygun koşullu finansman sunduk. Ülkemizin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birine dönüşen çalışmamızla, hem küresel salgının ekonomik etkilerinin bertaraf edilmesinde hem de bölgesel düzeyde ekonomik ivmenin hızlanmasına destek sağladık. Birinci yılın sonunda, 100 bin girişimci ve 10 milyar TL kredi desteğine ulaşma hedefi ve kadınlarımızı ekonomik hayata daha fazla dahil etmek idealiyle projemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Arslan, kadın girişimciliği konusundaki çalışmaların esnaf-sanatkar ve KOBİ’lerin finansmana erişimi noktasında Halkbank’ın önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.
Halkbank'ın Türkiye ekonomisinin kılcal damarlarını oluşturan bu unsurların en büyük destekçilerinden bir tanesi olduğunu aktaran Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bankamızda kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısı bu yıl 1,2 milyona, kredi bakiyemiz ise 76.1 milyar TL'ye ulaşmıştır. Esnaf kredilerinin de dahil olduğu KOBİ bankacılığında liderlik yolculuğumuza tüm hızıyla devam etmekteyiz. 205,3 milyar TL’ye ulaşan KOBİ kredileri büyüklüğümüz ile bu kategoride yüzde 20,7’lik pazar payımız bulunmaktadır."

Halkbank'ın, 'International Business Awards' ödül programı kapsamında global düzeyde "Yılın En İyi Bankası" seçildiğini ve söz konusu ödül programında büyük başarıya imza atarak, ülkeye toplam 7 altın, 12 gümüş ve 1 bronz ödül kazandırdığını kaydeden Arslan, "Bir başka ödül programında da insan kaynakları alanında ‘Bankacılık Sektöründe Yılın En İyi İşvereni’ seçildik. Kadın destekleri konusundaki ürün, hizmet ve projelerimiz ise toplamda 5 altın ödül almıştır. Bankamızın aldığı bu uluslararası ödüller, Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlama hedefiyle farklı ve yenilikçi projeler geliştirme yolunda tüm Halkbank çalışanlarına büyük bir motivasyon sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
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