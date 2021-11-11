Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211111/hollandada-gunluk-kovid-19-vakalarinda-en-yuksek-sayi-kaydedildi-1050717786.html
Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
Hollanda'da, son 24 saatte 16 bin 364 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T23:56+0300
2021-11-11T23:56+0300
2021-11-11T23:56+0300
koronavirüs
hollanda
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050698269_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_dd8887cc23d88af7fa5bddd2035f1536.jpg
Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 364 arttı.Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 1699'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 330 olduğu ve 26 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050698269_40:0:1200:870_1920x0_80_0_0_85888e50ac6032c05187faa6fabb9c58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hollanda, koronavirüs, kovid-19
Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
Hollanda'da, son 24 saatte 16 bin 364 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün ( RIVM) yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 364 arttı.
Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Ülkedeki hastanelerde tedavi gören
Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 1699'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 330 olduğu ve 26 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.
Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.