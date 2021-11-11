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https://tr.sputniknews.com/20211111/kemal-kilicdaroglu-antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-boceke-nazar-boncugu-takti-1050701555.html
Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e nazar boncuğu taktı
Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e nazar boncuğu taktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle 3.5 ay... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T15:23+0300
2021-11-11T15:29+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
antalya büyükşehir belediyesi
muhittin böcek
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Böcek'i ziyaret programına CHP Antalya Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Ziyaret için CHP Genel Başkanı'na teşekkür eden Muhittin Böcek, “9 Kasım'da yoğun bakımdan çıkmıştım, birinci yaş günüm gibi oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum, iyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda oldunuz, ailemiz adına da Antalyalılar adına da teşekkür ediyorum. Zatıalinizin Antalya'dan beklentiniz, vatandaşlarımızın en iyi hizmeti almaları yönündeydi. Biz de bütün ekip arkadaşlarımızla hep birlikte Antalyamız için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bundan sonra da 913 mahallemizde ve Antalya'mızın her alanında tarım, turizm, ticaret, sanayi çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.'Genel başkan olarak mutluyum'Başkan Böcek hastaneye yattığında sadece Antalyalılar değil, bütün Türkiye'de sevenlerinin, 'bir an önce sağlığına kavuşsun, görevinin başına dönsün' diye dua ettiğini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:“Çünkü Antalyalılar sizi bekliyordu. Sağlığınıza kavuştunuz çok şükür, Antalya'ya başarılı hizmet veriyorsunuz, biz de bundan çok memnunuz. Özellikle genel başkan olarak çok mutluyum. Belediye başkanlarımız özellikle büyükşehir belediye başkanlarımız belli aralıklarla toplanıyor, hem uygulama birliğini sağlamak hem verilen hizmetin kalitesini artırmak açısından güzel hizmetler yapıyorsunuz. Halka sunuyorsunuz. Antalyalılar da memnun. Tabii Antalya'nın bir özelliği daha var. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözbebeği, önemli bir turizm, tarım ve tarihi eserlerin olduğu bir merkez. Dolayısıyla böyle bir şehirde büyükşehir belediye başkanlığı yapmak güzel bir şey. Verilen her hizmetin karşılığını alıyorsunuz. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da büyük bir uyum içinde ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesinde sizin öncülük yapmanız son derece önemli"Ziyaret sonunda Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu'na Antalya'ya özgü yörük kıyafetlerinin yer aldığı bir tablo hediye etti.
https://tr.sputniknews.com/20210807/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-bocek-hastaneye-kaldirildi-1045187651.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, antalya büyükşehir belediyesi, muhittin böcek

Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e nazar boncuğu taktı

15:23 11.11.2021 (güncellendi: 15:29 11.11.2021)
© DHA / IBRAHIM-LALELI/DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA / IBRAHIM-LALELI/DHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle 3.5 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oluşunun yıl dönümünde Başkan Böcek'e nazar boncuğu taktı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Böcek'i ziyaret programına CHP Antalya Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Ziyaret için CHP Genel Başkanı'na teşekkür eden Muhittin Böcek, 9 Kasım'da yoğun bakımdan çıkmıştım, birinci yaş günüm gibi oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum, iyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda oldunuz, ailemiz adına da Antalyalılar adına da teşekkür ediyorum. Zatıalinizin Antalya'dan beklentiniz, vatandaşlarımızın en iyi hizmeti almaları yönündeydi. Biz de bütün ekip arkadaşlarımızla hep birlikte Antalyamız için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bundan sonra da 913 mahallemizde ve Antalya'mızın her alanında tarım, turizm, ticaret, sanayi çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

'Genel başkan olarak mutluyum'

Başkan Böcek hastaneye yattığında sadece Antalyalılar değil, bütün Türkiye'de sevenlerinin, 'bir an önce sağlığına kavuşsun, görevinin başına dönsün' diye dua ettiğini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

Çünkü Antalyalılar sizi bekliyordu. Sağlığınıza kavuştunuz çok şükür, Antalya'ya başarılı hizmet veriyorsunuz, biz de bundan çok memnunuz. Özellikle genel başkan olarak çok mutluyum. Belediye başkanlarımız özellikle büyükşehir belediye başkanlarımız belli aralıklarla toplanıyor, hem uygulama birliğini sağlamak hem verilen hizmetin kalitesini artırmak açısından güzel hizmetler yapıyorsunuz. Halka sunuyorsunuz. Antalyalılar da memnun. Tabii Antalya'nın bir özelliği daha var. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözbebeği, önemli bir turizm, tarım ve tarihi eserlerin olduğu bir merkez. Dolayısıyla böyle bir şehirde büyükşehir belediye başkanlığı yapmak güzel bir şey. Verilen her hizmetin karşılığını alıyorsunuz. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da büyük bir uyum içinde ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesinde sizin öncülük yapmanız son derece önemli"

Ziyaret sonunda Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu'na Antalya'ya özgü yörük kıyafetlerinin yer aldığı bir tablo hediye etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2021
DÜNYA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneden ayrıldı, evinde istirahat edecek
7 Ağustos, 16:23
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