Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211111/kuruyan-golu-tarim-arazisine-cevirmek-isteyenler-hakkinda-tutanak-tutuldu-1050685969.html
Kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler hakkında tutanak tutuldu
Kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler hakkında tutanak tutuldu
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Marmara Gölü'nü tarım arazisine çevirmek amacıyla traktörle süren şahıslar... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T05:03+0300
2021-11-11T05:03+0300
türkiye
manisa
jandarma
gölmarmara
marmara gölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050685943_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_27b28bc72efc8eb7fddf085aab99040c.jpg
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde devriye gezen Gölmarmara Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi sırasında kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölü üzerinde bazı şahısların tarımsal faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Devlet Su İşlerine ait araziyi tarım amaçlı sürerek işgal eden şahısların tarla yapmak amacıyla kuruyan göl yatağını sürdükleri ve gübre attıkları belirlendi. Göl yatağında izinsiz faaliyet yürüten Ş.O., A.A. ve C.A. ile Ş.O. adına gübreleme faaliyeti yürüttükleri tespit edilen G.U. ve S.B.’ye Devlet Su İşlerine gönderilmek üzere jandarma ekipleri tarafından tutanak tutuldu.
türkiye
manisa
gölmarmara
marmara gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050685943_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_44fe0d1a2cfafbcc32430a8512ab0028.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
manisa, jandarma, gölmarmara , marmara gölü

Kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler hakkında tutanak tutuldu

05:03 11.11.2021
© İHA / HALUK SATIRManisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Marmara Gölü'nü tarım arazisine çevirmek amacıyla traktörle süren şahıslar hakkında tutanak tutuldu.
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Marmara Gölü'nü tarım arazisine çevirmek amacıyla traktörle süren şahıslar hakkında tutanak tutuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA / HALUK SATIR
Abone ol
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Marmara Gölü'nü tarım arazisine çevirmek amacıyla traktörle süren şahıslar hakkında tutanak tutuldu.
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde devriye gezen Gölmarmara Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi sırasında kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölü üzerinde bazı şahısların tarımsal faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Devlet Su İşlerine ait araziyi tarım amaçlı sürerek işgal eden şahısların tarla yapmak amacıyla kuruyan göl yatağını sürdükleri ve gübre attıkları belirlendi.
Göl yatağında izinsiz faaliyet yürüten Ş.O., A.A. ve C.A. ile Ş.O. adına gübreleme faaliyeti yürüttükleri tespit edilen G.U. ve S.B.’ye Devlet Su İşlerine gönderilmek üzere jandarma ekipleri tarafından tutanak tutuldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:16Vatandaşlar istedi, il müftülüğü sabah ezanını erken okuma kararı aldı
05:03Kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler hakkında tutanak tutuldu
04:44Abbas: İşgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vakti geldi
04:28Yunan basını: Rüşveti alan çalışanları, sahte aşı yerine gerçek aşı vurdu
04:18ABD 2022 mali yılına 165 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı
04:14Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu
04:02Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'de belirsizlik: Temerrüde düştü mü düşmedi mi?
03:52FSB, Kırım’da Ukrayna istihbaratı için çalışan bir Rusya vatandaşını gözaltına aldı
03:46John Wick 4'ün resmi adı belli oldu
03:30Rus uzman: Türkiye, ABD'nin Karadeniz maceralarına katılıyor, fakat onları desteklemiyor
03:19Mi-8AMTSh-VN helikopteri, çok fonksiyonlu savaş araçlarını taşıyacak
02:54ABD Adalet Bakanlığı Uber'e 'engellilerden fazla para alma' davası açtı
02:53Politico: AB ülkeleri, Belarus'a yeni yaptırımları önümüzdeki hafta kabul etmeyi planlıyor
02:48Rusya: ABD’nin topladığı Kovid-19’la mücadele konulu bakanlar görüşmesine katılmayacak
02:44Galatasaray Başkanı Elmas: Kulübü borç batağına bizler soktuk
02:30Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü
02:08MÜSİAD: Asgari ücretteki artış enflasyonun en az 10 puan üzerinde olmalı
01:58ABD’de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' hakkında 51 ay hapis istendi
01:52Cristiano Ronaldo'nun kazandığı para ortaya çıktı
01:42West Ham United'ın yüzde 27'lik hissesi satıldı