https://tr.sputniknews.com/20211111/kuruyan-golu-tarim-arazisine-cevirmek-isteyenler-hakkinda-tutanak-tutuldu-1050685969.html

Kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler hakkında tutanak tutuldu

Kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler hakkında tutanak tutuldu

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Marmara Gölü'nü tarım arazisine çevirmek amacıyla traktörle süren şahıslar... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T05:03+0300

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türkiye

manisa

jandarma

gölmarmara

marmara gölü

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Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde devriye gezen Gölmarmara Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi sırasında kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölü üzerinde bazı şahısların tarımsal faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Devlet Su İşlerine ait araziyi tarım amaçlı sürerek işgal eden şahısların tarla yapmak amacıyla kuruyan göl yatağını sürdükleri ve gübre attıkları belirlendi. Göl yatağında izinsiz faaliyet yürüten Ş.O., A.A. ve C.A. ile Ş.O. adına gübreleme faaliyeti yürüttükleri tespit edilen G.U. ve S.B.’ye Devlet Su İşlerine gönderilmek üzere jandarma ekipleri tarafından tutanak tutuldu.

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manisa

gölmarmara

marmara gölü

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manisa, jandarma, gölmarmara , marmara gölü