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Malatya'da çöken binada çalışan işçiler: İş yeri sahibine 'Bu bina çürük' demiştik
Malatya'da çöken binada çalışan işçiler: İş yeri sahibine 'Bu bina çürük' demiştik
Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tutuklanan işçilerden Mehmet Günay, "Çalışmaya... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:06+0300
2021-11-11T16:06+0300
türkiye
malatya
inşaat
işçi
apartman
bina
müteahhit
başsavcılık
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesinin ardından çok yönlü soruşturma başlattı. Binanın altındaki iş yerinde yapılan tadilatın çökmeye neden olduğu iddiasıyla iş yeri sahibi Hikmet Doğan ile tadilat yapan 3 işçi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Doğan ile işçiler Zeki Canpolat ve Mehmet Günay, 'taksitle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.'Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi'Tutuklanan işçilerden Mehmet Günay’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Günay ifadesinde, "Olayın meydana geldiği yere ilk kez çökmeden bir gün önce gitmiştik. Çalışmaya başladığımızda iş yeri sahibine 'Hikmet ağabey, bu bina çürük. Çivi dübel tutmuyor' şeklinde bilgi verdik. Ancak Hikmet, 'siz çalışmaya devam edin, bir şekilde tuttururum' dedi. Biz de bunun üzerine çalışmaya devam ettik. Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi, ben de molozların arasında kaldım. Herhangi bir kusurum yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.'Gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmış vaziyetteydi'Zeki Canpolat da iş yerinde tavan tadilatı yaptığını belirterek, "İşin çok büyük bir kısmını bitirmiştik. Çökme meydana gelen binadayken diğer şüpheli Hikmet Doğan'a binanın çürük olduğunu söyledik. İş yerine onarım için gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmış vaziyetteydi. Demir profil ile destekleniyordu. İnşaat işiyle uğraştığım için, bildiğim kadarıyla bu bina yığma bina niteliğindedir. Bu bina benim yaptığım tadilat sebebiyle yıkılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.'Yüksek katlı olsaydı can kaybı olabilirdi'Bölgede inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da şunları söyledi:'Çok hassas davranmak zorundaydık'Katipoğlu, 2 kişiyi enkaz altından yaralı çıkarttıklarını belirterek şöyle devam etti:Öte yandan çöken binanın bulunduğu bölgede enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan yol tamamen ulaşıma açıldı. Barikatlarla kapatılan binanın çöktüğü alanda ise polis ekipleri nöbet tutmaya devam ediyor.
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malatya, inşaat, işçi, apartman, bina, müteahhit, başsavcılık

Malatya'da çöken binada çalışan işçiler: İş yeri sahibine 'Bu bina çürük' demiştik

16:06 11.11.2021
© İHA / HATİCE YETMENMalatya'da çöken bina
Malatya'da çöken bina - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA / HATİCE YETMEN
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Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tutuklanan işçilerden Mehmet Günay, "Çalışmaya başladığımızda iş yeri sahibine 'Hikmet ağabey, bu bina çürük. Çivi dübel tutmuyor' şeklinde bilgi verdik" dedi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesinin ardından çok yönlü soruşturma başlattı. Binanın altındaki iş yerinde yapılan tadilatın çökmeye neden olduğu iddiasıyla iş yeri sahibi Hikmet Doğan ile tadilat yapan 3 işçi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Doğan ile işçiler Zeki Canpolat ve Mehmet Günay, 'taksitle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

'Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi'

Tutuklanan işçilerden Mehmet Günay’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Günay ifadesinde, "Olayın meydana geldiği yere ilk kez çökmeden bir gün önce gitmiştik. Çalışmaya başladığımızda iş yeri sahibine 'Hikmet ağabey, bu bina çürük. Çivi dübel tutmuyor' şeklinde bilgi verdik. Ancak Hikmet, 'siz çalışmaya devam edin, bir şekilde tuttururum' dedi. Biz de bunun üzerine çalışmaya devam ettik. Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi, ben de molozların arasında kaldım. Herhangi bir kusurum yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'Gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmış vaziyetteydi'

Zeki Canpolat da iş yerinde tavan tadilatı yaptığını belirterek, "İşin çok büyük bir kısmını bitirmiştik. Çökme meydana gelen binadayken diğer şüpheli Hikmet Doğan'a binanın çürük olduğunu söyledik. İş yerine onarım için gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmış vaziyetteydi. Demir profil ile destekleniyordu. İnşaat işiyle uğraştığım için, bildiğim kadarıyla bu bina yığma bina niteliğindedir. Bu bina benim yaptığım tadilat sebebiyle yıkılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.

'Yüksek katlı olsaydı can kaybı olabilirdi'

Bölgede inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da şunları söyledi:
"Saat 16.52 itibarıyla ihbar geldikten 1-2 dakika sonra en yakın itfaiye ekibimiz sanayi şubemiz, burada oldular. 5 dakika sonra da tüm itfaiye birliklerimiz gerek merkezdeki gerek diğer gruptaki arkadaşlarımızın hepsi olay yerine intikal etti. İlk etapta 3 vatandaşımızı çıkardık, sağlık ekiplerine teslim ettik Çok hızlı ve soğukkanlı davranıldı. Allah'a çok şükür, can kaybı olmaması bizleri çok mutlu etti ve sevindirdi. Burası yüksek katlı bir bina olabilirdi ve daha farklı durumlar yaşanabilirdi. Çok şükür, öyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. 13 tane vatandaşımızın sağlık durumları da gayet iyi, sıkıntıda olan arkadaşlarımız yok. 13 vatandaşımızı çıkardıktan sonra diğer arama-kurtarma ekipleri geldi. Daha sonra arkadaşlarımız enkazda beraber ve koordineli bir şekilde çalıştı. Sağlık çalışanlarımız da büyük gayret gösterdi. Sevindirici tarafı; buranın 2 katlı olması. Allah korusun, yüksek can kaybı yaşanabilirdi."

'Çok hassas davranmak zorundaydık'

Katipoğlu, 2 kişiyi enkaz altından yaralı çıkarttıklarını belirterek şöyle devam etti:
"Çok hassas davranmak zorundaydık. Arkadaşlarımız 'bir tane takma diş bulduk' deyince, daha da hassas davranmalarını istedik. Alt kısımda olduğu için arkadaşlarımız el yordamıyla kazı yaptı ve hemen İl Sağlık Müdürü'müz ile görüştü. Sorduk; hastanede olan biri dişini düşürmüş mü? Eğer bir vatandaş olsaydı, son ana kadar bir iş makinası çalışmayacaktı. Çok şükür, yarım saat sonra haber geldi. Kayıp şahıslara ulaşıldıktan sonra çalışmaları hızlandırdık. Enkaz çalışmaları sabaha kadar devam etti, burayı temizledik. 150 personelimiz görev aldı. İzinli ya da dinlenen olsun, bütün arkadaşlarımız gönüllü geldi."
Öte yandan çöken binanın bulunduğu bölgede enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan yol tamamen ulaşıma açıldı. Barikatlarla kapatılan binanın çöktüğü alanda ise polis ekipleri nöbet tutmaya devam ediyor.
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