https://tr.sputniknews.com/20211111/malatyada-coken-binada-calisan-isciler-is-yeri-sahibine-bu-bina-curuk-demistik-1050703849.html

Malatya'da çöken binada çalışan işçiler: İş yeri sahibine 'Bu bina çürük' demiştik

Malatya'da çöken binada çalışan işçiler: İş yeri sahibine 'Bu bina çürük' demiştik

Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tutuklanan işçilerden Mehmet Günay, "Çalışmaya... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T16:06+0300

2021-11-11T16:06+0300

2021-11-11T16:06+0300

türkiye

malatya

inşaat

işçi

apartman

bina

müteahhit

başsavcılık

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesinin ardından çok yönlü soruşturma başlattı. Binanın altındaki iş yerinde yapılan tadilatın çökmeye neden olduğu iddiasıyla iş yeri sahibi Hikmet Doğan ile tadilat yapan 3 işçi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Doğan ile işçiler Zeki Canpolat ve Mehmet Günay, 'taksitle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.'Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi'Tutuklanan işçilerden Mehmet Günay’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Günay ifadesinde, "Olayın meydana geldiği yere ilk kez çökmeden bir gün önce gitmiştik. Çalışmaya başladığımızda iş yeri sahibine 'Hikmet ağabey, bu bina çürük. Çivi dübel tutmuyor' şeklinde bilgi verdik. Ancak Hikmet, 'siz çalışmaya devam edin, bir şekilde tuttururum' dedi. Biz de bunun üzerine çalışmaya devam ettik. Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi, ben de molozların arasında kaldım. Herhangi bir kusurum yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.'Gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmış vaziyetteydi'Zeki Canpolat da iş yerinde tavan tadilatı yaptığını belirterek, "İşin çok büyük bir kısmını bitirmiştik. Çökme meydana gelen binadayken diğer şüpheli Hikmet Doğan'a binanın çürük olduğunu söyledik. İş yerine onarım için gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmış vaziyetteydi. Demir profil ile destekleniyordu. İnşaat işiyle uğraştığım için, bildiğim kadarıyla bu bina yığma bina niteliğindedir. Bu bina benim yaptığım tadilat sebebiyle yıkılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.'Yüksek katlı olsaydı can kaybı olabilirdi'Bölgede inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da şunları söyledi:'Çok hassas davranmak zorundaydık'Katipoğlu, 2 kişiyi enkaz altından yaralı çıkarttıklarını belirterek şöyle devam etti:Öte yandan çöken binanın bulunduğu bölgede enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan yol tamamen ulaşıma açıldı. Barikatlarla kapatılan binanın çöktüğü alanda ise polis ekipleri nöbet tutmaya devam ediyor.

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malatya, inşaat, işçi, apartman, bina, müteahhit, başsavcılık