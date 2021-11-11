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https://tr.sputniknews.com/20211111/narkotik-kopegi-zela-gorevini-bellaya-devretti-1050716577.html
Narkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti
Narkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 yıl önce göreve başlayan ve katıldığı sayısız operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T23:10+0300
2021-11-11T23:10+0300
yaşam
köpek
afyonkarahisar
narkotik
emekli
narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı
narkotik suçlarla mücadele
narkotik köpeği
türk narkotik polisi
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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde 4 yıldır görev yapan narkotik köpeği Zela'nın, vucut fonksiyonları zayıfladığı için emekliliğe ayrılmasına karar verildi. Bugüne kadar katıldığı sayısız operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağlayan Zela, bugün itibarıyla emekli oldu. Bundan sonra yapılacak operasyonlarda Zela’nın yerine, daha genç olan Bella görev alacak.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikten Sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısı Ercan Kıyaslı, 2017 yılından itibaren narkotik şubede hizmet veren Belçika kurt köpeği Zela’nın emekli edildiğini kaydetti. Zela'nın bugüne kadar pek çok operasyonda görev aldığını söyleyen Kıyaslı, "Yaptığımız operasyonlarda Zela'nın katkılarıyla 243 kilo 861 gram esrar, 83 kilo 147 gram skunk, 45 bin 176 ecstacy, 6 kilo 470 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram kokain, 704 gram Afyon sakızı, 725 gram bonzai, 714 gram eroin, 21 LSD, 21 captogan hap ele geçirilmişti" dedi.Afyonkarahisar Valiliği'nin katkılarıyla Belçika kurdu Bella'nın hizmete girdiğini belirten Kıyaslı, "Kendi de oldukça başarılı. 6 aydır faaliyette" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210308/arastirma-narkotik-kopekleri-kovid-19-vakalarini-testlerden-bir-hafta-once-tespit-edebiliyor-1043978699.html
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köpek, afyonkarahisar, narkotik, emekli, narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı, narkotik suçlarla mücadele, narkotik köpeği, türk narkotik polisi

Narkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti

23:10 11.11.2021
© DHANarkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti
Narkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA
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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 yıl önce göreve başlayan ve katıldığı sayısız operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli rol oynayan narkotik köpeği Zela, emekli olarak yerini Bella'ya bıraktı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde 4 yıldır görev yapan narkotik köpeği Zela'nın, vucut fonksiyonları zayıfladığı için emekliliğe ayrılmasına karar verildi.
Bugüne kadar katıldığı sayısız operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağlayan Zela, bugün itibarıyla emekli oldu.
Bundan sonra yapılacak operasyonlarda Zela’nın yerine, daha genç olan Bella görev alacak.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikten Sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısı Ercan Kıyaslı, 2017 yılından itibaren narkotik şubede hizmet veren Belçika kurt köpeği Zela’nın emekli edildiğini kaydetti.
Zela'nın bugüne kadar pek çok operasyonda görev aldığını söyleyen Kıyaslı, "Yaptığımız operasyonlarda Zela'nın katkılarıyla 243 kilo 861 gram esrar, 83 kilo 147 gram skunk, 45 bin 176 ecstacy, 6 kilo 470 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram kokain, 704 gram Afyon sakızı, 725 gram bonzai, 714 gram eroin, 21 LSD, 21 captogan hap ele geçirilmişti" dedi.
Afyonkarahisar Valiliği'nin katkılarıyla Belçika kurdu Bella'nın hizmete girdiğini belirten Kıyaslı, "Kendi de oldukça başarılı. 6 aydır faaliyette" diye konuştu.
Narkotik köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2021
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