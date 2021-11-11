https://tr.sputniknews.com/20211111/narkotik-kopegi-zela-gorevini-bellaya-devretti-1050716577.html

Narkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti

Narkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 yıl önce göreve başlayan ve katıldığı sayısız operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T23:10+0300

2021-11-11T23:10+0300

2021-11-11T23:10+0300

yaşam

köpek

afyonkarahisar

narkotik

emekli

narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı

narkotik suçlarla mücadele

narkotik köpeği

türk narkotik polisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050716512_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_464f7175eea6158dbb1f767ca4731845.jpg

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde 4 yıldır görev yapan narkotik köpeği Zela'nın, vucut fonksiyonları zayıfladığı için emekliliğe ayrılmasına karar verildi. Bugüne kadar katıldığı sayısız operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağlayan Zela, bugün itibarıyla emekli oldu. Bundan sonra yapılacak operasyonlarda Zela’nın yerine, daha genç olan Bella görev alacak.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikten Sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısı Ercan Kıyaslı, 2017 yılından itibaren narkotik şubede hizmet veren Belçika kurt köpeği Zela’nın emekli edildiğini kaydetti. Zela'nın bugüne kadar pek çok operasyonda görev aldığını söyleyen Kıyaslı, "Yaptığımız operasyonlarda Zela'nın katkılarıyla 243 kilo 861 gram esrar, 83 kilo 147 gram skunk, 45 bin 176 ecstacy, 6 kilo 470 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram kokain, 704 gram Afyon sakızı, 725 gram bonzai, 714 gram eroin, 21 LSD, 21 captogan hap ele geçirilmişti" dedi.Afyonkarahisar Valiliği'nin katkılarıyla Belçika kurdu Bella'nın hizmete girdiğini belirten Kıyaslı, "Kendi de oldukça başarılı. 6 aydır faaliyette" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210308/arastirma-narkotik-kopekleri-kovid-19-vakalarini-testlerden-bir-hafta-once-tespit-edebiliyor-1043978699.html

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, afyonkarahisar, narkotik, emekli, narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı, narkotik suçlarla mücadele, narkotik köpeği, türk narkotik polisi