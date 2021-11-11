https://tr.sputniknews.com/20211111/pehlivan-ozkokun-yerine-yigit-bulut-gelebilir-1050691213.html

Pehlivan: Özkök'ün yerine Yiğit Bulut gelebilir

Pehlivan: Özkök'ün yerine Yiğit Bulut gelebilir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın yeni bir yazarla el sıkıştığını söyleyen Barış Pehlivan, bu kişinin Yiğit Bulut olabileceğini söyledi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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politika

yiğit bulut

ertuğrul özkök

barış pehlivan

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Gazeteci Barış Pehlivan, bugünkü yazısında Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'ten ayrılığı konusunda öne çıkan iddialara değindi.Pehlivan, "Buna göre, Özkök’ün gidişi Demirören ailesinin tasarrufu. Ancak asıl karar vericinin Turkuvaz Medya Grubu’nun başındaki Serhat Albayrak olduğu konuşuluyor. Bu iddia doğruysa, Albayrak’ın Hürriyet üzerindeki etkisi tahmin edildiğinden çok. Zaten pek de istenmeyen Ertuğrul Özkök’ün ipini çeken olayın Diyarbakır’daki 'halaylı' buluşma olduğu konuşuluyor. Daha doğrusu, o buluşmada Ekrem İmamoğlu ile birlikte olması hoş karşılanmamış. Hatırlarsanız, Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’daki 'Hafıza Odası' isimli sergisinin açılışına birçok gazetecinin yanı sıra İBB Başkanı İmamoğlu da katılmıştı. Bir kritik iddia da seçime giden iktidarın 28 Şubat sürecinin 'sivil ayağına' operasyon hazırlığı içinde olduğuna dair... Yani, yıllardır ısıtılan kazan yine ortaya çıkarılıyor. Bundandır ki olası bir dava öncesi Özkök’ü gazeteden uzaklaştırdıkları konuşuluyor" dedi.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın yeni bir yazarla el sıkıştığını söyleyen Barış Pehlivan, bu kişinin Yiğit Bulut olabileceğini söyledi.Pehlivan, "Deniyor ki, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut uzun zamandır Hürriyet’e girmek istiyor. Hatta bu konuya Meltem Demirören de sıcak bakmış. Ama ne olduysa, bir türlü nihayete ermemiş bu anlaşma. Ahmet Hakan ile Yiğit Bulut’un zamanında küfürlere varan polemikleri arşivlerde saklı. Haliyle, Bulut’un Hürriyet hayali bir gün gerçekleşirse iki isim aynı gazetede barınabilir mi, biraz şüpheli" ifadelerini kullandı.

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yiğit bulut, ertuğrul özkök, barış pehlivan