https://tr.sputniknews.com/20211111/rusya-abd-ve-natonun-karadenizdeki-askeri-faaliyetleri-artti-1050708391.html

Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı

Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı

ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Karadeniz'deki askeri faaliyetlerinin arttığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın hiçbir ülkeyi bu tür eylemlerde... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T17:46+0300

2021-11-11T17:46+0300

2021-11-11T17:46+0300

savunma

rusya

nato

rusya savunma bakanlığı

karadeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102632/42/1026324249_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_3353f4ff4a56b229c6a9dc484ab4df90.jpg

Karadeniz'de her şeyden önce donanma güçlerinin, hava ve deniz keşif araçlarının ve stratejik uçakların varlığının arttığına dikkat çeken bakanlık, ABD ve bir dizi ülkenin bölgede tatbikat yapma niyetinde olduğunu anımsattı.ABD ve müttefiklerinin Rusya sınırları yakınında planlanmamış tatbikatlar düzenlemesinin Moskova tarafından provoke edilmediğinin altını çizen bakanlık, bu eylemlerin bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar için tehdit oluşturduğunu kaydetti.Şu anda Karadeniz'in batı kısmında ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ve USS Porter destroyeri bulunduğunu belirten bakanlık, Rus Karadeniz Filosu'na ait 'Moskova' kruvazörü ile 'Admiral Essen' fırkateyninin bu gemileri izlediğini ifade etti.Bakanlık, son 24 saat içinde Karadeniz havzasında NATO ülkelerine ait 4 keşif uçağı tespit edildiğini ve bunların Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı füze savunma birliklerinin radar sistemleriyle takip edildiğini de ekledi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'e giren ABD, NATO ve diğer bölge dışı ülkelere ait uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahla donatılmış gemilerin Rusya'nın Karadeniz ve güney kıyılarının korunma düzeyini denetlemeye çalıştığını söylemişti.

rusya

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, nato, rusya savunma bakanlığı, karadeniz