Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211111/rusya-abd-ve-natonun-karadenizdeki-askeri-faaliyetleri-artti-1050708391.html
Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı
Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı
ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Karadeniz'deki askeri faaliyetlerinin arttığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın hiçbir ülkeyi bu tür eylemlerde... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:46+0300
2021-11-11T17:46+0300
savunma
rusya
nato
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102632/42/1026324249_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_3353f4ff4a56b229c6a9dc484ab4df90.jpg
Karadeniz'de her şeyden önce donanma güçlerinin, hava ve deniz keşif araçlarının ve stratejik uçakların varlığının arttığına dikkat çeken bakanlık, ABD ve bir dizi ülkenin bölgede tatbikat yapma niyetinde olduğunu anımsattı.ABD ve müttefiklerinin Rusya sınırları yakınında planlanmamış tatbikatlar düzenlemesinin Moskova tarafından provoke edilmediğinin altını çizen bakanlık, bu eylemlerin bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar için tehdit oluşturduğunu kaydetti.Şu anda Karadeniz'in batı kısmında ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ve USS Porter destroyeri bulunduğunu belirten bakanlık, Rus Karadeniz Filosu'na ait 'Moskova' kruvazörü ile 'Admiral Essen' fırkateyninin bu gemileri izlediğini ifade etti.Bakanlık, son 24 saat içinde Karadeniz havzasında NATO ülkelerine ait 4 keşif uçağı tespit edildiğini ve bunların Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı füze savunma birliklerinin radar sistemleriyle takip edildiğini de ekledi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'e giren ABD, NATO ve diğer bölge dışı ülkelere ait uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahla donatılmış gemilerin Rusya'nın Karadeniz ve güney kıyılarının korunma düzeyini denetlemeye çalıştığını söylemişti.
rusya
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102632/42/1026324249_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_d166cea609476ad8d4524ca7c971e4a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, rusya savunma bakanlığı, karadeniz

Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı

17:46 11.11.2021
© AFP 2021 / DANIEL MIHAILESCUNATO / Karadeniz
NATO / Karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / DANIEL MIHAILESCU
Abone ol
ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Karadeniz'deki askeri faaliyetlerinin arttığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın hiçbir ülkeyi bu tür eylemlerde bulunmaya provoke etmediğini vurguladı.

Karadeniz'de her şeyden önce donanma güçlerinin, hava ve deniz keşif araçlarının ve stratejik uçakların varlığının arttığına dikkat çeken bakanlık, ABD ve bir dizi ülkenin bölgede tatbikat yapma niyetinde olduğunu anımsattı.
ABD ve müttefiklerinin Rusya sınırları yakınında planlanmamış tatbikatlar düzenlemesinin Moskova tarafından provoke edilmediğinin altını çizen bakanlık, bu eylemlerin bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Şu anda Karadeniz'in batı kısmında ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ve USS Porter destroyeri bulunduğunu belirten bakanlık, Rus Karadeniz Filosu'na ait 'Moskova' kruvazörü ile 'Admiral Essen' fırkateyninin bu gemileri izlediğini ifade etti.
Bakanlık, son 24 saat içinde Karadeniz havzasında NATO ülkelerine ait 4 keşif uçağı tespit edildiğini ve bunların Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı füze savunma birliklerinin radar sistemleriyle takip edildiğini de ekledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'e giren ABD, NATO ve diğer bölge dışı ülkelere ait uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahla donatılmış gemilerin Rusya'nın Karadeniz ve güney kıyılarının korunma düzeyini denetlemeye çalıştığını söylemişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:21Putin'den Merkel'e: Göçmen krizinin çözümü için AB ülkeleri Belarus'la yeniden temas kurmalı
18:59İmamoğlu İklim Zirvesi'nde 'Kanal İstanbul' projesine dikkat çekti: Kentin güvenliği için tehlikeli
18:50Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor
18:49Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
18:39İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak
18:38Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesi Letonya'da yasaklandı
18:32Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na: Sistem iyi, bir tek 50+1 mahsurlu
18:27EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' konulu genelgesinin yürütmesi durduruldu
18:21Polis Özel Harekat timleri törenle Suriye'ye gönderildi
18:10Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti
18:04Washington’daki Rus Büyükelçi: NATO’nun Karadeniz’deki eylemleri Rus ordusunun gücünü test ediyor
17:58Kılıçdaroğlu: Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki, kamuda torpili kökten bitireceğim
17:53Fransız politikacı Mariani: NATO’nun Karadeniz’deki manevraları provokasyon
17:51Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı
17:46Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı
17:43Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı
17:25Rusya’dan Ukrayna’ya Kırım’da konsolosluk açma teklifi
17:18Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
17:15Türk Dışişleri: Türkiye’nin sorunun parçası gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz
17:10Irak, vatandaşlarını geri getirmek için Belarus’a uçak göndermeyi düşünüyor