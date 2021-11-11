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https://tr.sputniknews.com/20211111/rusya-turkiye-ticaret-hacmi-ocak-eylulde-yuzde-539-artarak-233-milyar-dolara-ulasti-1050716059.html
‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Eylül’de yüzde 53.9 artarak 23.3 milyar dolara ulaştı’
‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Eylül’de yüzde 53.9 artarak 23.3 milyar dolara ulaştı’
Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) verilerine göre, 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yıllık bazda yüzde 53.9... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T22:41+0300
2021-11-11T22:41+0300
ekonomi
rusya
türkiye
ticaret hacmi
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FTS’in yayınladığı verilere göre 2021’in Ocak-Eylül döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yıllık bazda yüzde 53.9 artarak 23.3 milyar dolara ulaştı.Buna göre Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat, yüzde 59.9 artarak 18 milyar 529 milyon dolara, Türkiye’den Rusya’ya yapılan ithalat ise yüzde 34.1 artışla 4 milyar 685 milyon dolara ulaştı.Aynı dönemde Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaret cirosundaki payı ise bir önceki yıla göre yüzde 3.7’den yüzde 4.2’ye yükseldi.
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rusya, türkiye, ticaret hacmi

‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Eylül’de yüzde 53.9 artarak 23.3 milyar dolara ulaştı’

22:41 11.11.2021
© AATürkiye- Rusya bayrağı
Türkiye- Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
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Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) verilerine göre, 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yıllık bazda yüzde 53.9 artışla 23.3 milyar dolara ulaştı.
FTS’in yayınladığı verilere göre 2021’in Ocak-Eylül döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yıllık bazda yüzde 53.9 artarak 23.3 milyar dolara ulaştı.
Buna göre Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat, yüzde 59.9 artarak 18 milyar 529 milyon dolara, Türkiye’den Rusya’ya yapılan ithalat ise yüzde 34.1 artışla 4 milyar 685 milyon dolara ulaştı.
Aynı dönemde Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaret cirosundaki payı ise bir önceki yıla göre yüzde 3.7’den yüzde 4.2’ye yükseldi.
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