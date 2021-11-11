https://tr.sputniknews.com/20211111/rusya-turkiye-ticaret-hacmi-ocak-eylulde-yuzde-539-artarak-233-milyar-dolara-ulasti-1050716059.html

‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Eylül’de yüzde 53.9 artarak 23.3 milyar dolara ulaştı’

‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Eylül’de yüzde 53.9 artarak 23.3 milyar dolara ulaştı’

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) verilerine göre, 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yıllık bazda yüzde 53.9... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T22:41+0300

2021-11-11T22:41+0300

2021-11-11T22:41+0300

ekonomi

rusya

türkiye

ticaret hacmi

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FTS’in yayınladığı verilere göre 2021’in Ocak-Eylül döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yıllık bazda yüzde 53.9 artarak 23.3 milyar dolara ulaştı.Buna göre Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat, yüzde 59.9 artarak 18 milyar 529 milyon dolara, Türkiye’den Rusya’ya yapılan ithalat ise yüzde 34.1 artışla 4 milyar 685 milyon dolara ulaştı.Aynı dönemde Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaret cirosundaki payı ise bir önceki yıla göre yüzde 3.7’den yüzde 4.2’ye yükseldi.

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rusya, türkiye, ticaret hacmi