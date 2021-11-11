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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek. Ülkeler... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
hürkuş-c
ismail demir
savunma sanayii başkanlığı
savunma sanayii başkanı ismail demir
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İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek

11:44 11.11.2021 (güncellendi: 11:59 11.11.2021)
© DHASavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek. Ülkeler ordularında kullanabilecek. Hürkuş'un ihraç edileceği ülke belli" açıklamasında bulundu.
İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Burada amaç şirketlerin bir araya gelmesi, kabiliyetlerini sergilemeleri. Sanayi ve teknoloji ekosistemini ve birbirlerini tanımalarını istiyoruz. SAHA EXPO'ya katılımcıların ilgisinin arttığını görüyoruz.
Milli Muharip Uçak'ın bir an önce gerçekleşmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Son yıllardaki faaliyetlerimizle tecrübeli insan kaynağımız, mühendisimiz arttı. Bu ortamda biz dünyada çok iddalı bir işe girdik. Çok sayıda ülkede bu proje yok. Hedef 2023'te hangar çıkışı. 2025'te ilk uçuşumuzu gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah testler sonucu uçağımızı çıkaracağız. Hem Türkiye'den hem de dünyadan insan kaynaklarını kullanmak istiyoruz.
Milli Muharip Uçak 5. nesil, uzaktan vuruş kabileyeti olan, elektronik donanımlı, modern radar sistemleriyle donatılacak. Bütün unsurlar uçağımızın içinde olacak. En kısa sürede TSK envanterine girmesini planlıyoruz. Bazı teknolojiler parayla alamayacağınız teknolojiler. Biz bunların yapımına uzun süredir başladık ve devam ediyoruz.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek. Ülkeler ordularında kullanabilecek. Hürkuş'un ihraç edileceği ülke belli.
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