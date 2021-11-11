Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211111/yunanistan-ana-muhalefet-lideri-cipras-azinliklara-yonelik-reformlarin-desteklenecegini-belirtti-1050712960.html
Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, azınlıklara yönelik reformların destekleneceğini belirtti
Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, azınlıklara yönelik reformların destekleneceğini belirtti
Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) Lideri Alekis Çipras, partisinin, azınlık haklarının güçlendirilmesine yönelik gerekli demokratik... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T20:37+0300
2021-11-11T20:37+0300
dünya
yunanistan
aleksis çipras
azınlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103746/11/1037461193_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c716f7da43d858918082ad6ab93574ba.jpg
Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Gümülcine'deki Yassıköy'e ziyarette bulunan Çipras, "Burada Yassıköy'de bulunmak ve daha iyi bir yaşam için her gün mücadele eden insanlarla konuşmak benim için büyük bir mutluluk. Benim için büyük bir mutluluk zira herkesin farklı görüşleri ve dini inançlarının olabileceği, birlikte barış içinde yaşamanın örneği olan yerlerden birinde bulunuyorum." diye konuştu.Çipras, partisinin, bölgede eşit vatandaşlık, hukuk önünde eşitlik ve toplumsal birliğin güçlendirilmesine yönelik inisiyatifleri destekleyeceğini kaydederek, "Büyük bir ekonomik kriz ile tekrar karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, bu demokratik reformları daha çok desteklemeliyiz." dedi.SYRIZA'nın, kendi iktidarı döneminde, Batı Trakyalı Türk azınlığın eğitim şartları için önemli adımlar attığını savunan Çipras, bölgenin kalkınmasına yönelik politikaların bölge halkının yurt içinde veya yurt dışında başka bölgelere göç etmesini durdurmak için önemli olduğunu kaydetti.Çipras, "Yurt dışına giden gençler köylerine geri dönsün, güven, koruma ve perspektif sağlayarak genç beyinleri geri kazanalım." ifadesini kullandı.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103746/11/1037461193_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_354097e048ed5a0e7862bceb40cb6398.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, aleksis çipras, azınlık

Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, azınlıklara yönelik reformların destekleneceğini belirtti

20:37 11.11.2021
© AAYunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
Abone ol
Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) Lideri Alekis Çipras, partisinin, azınlık haklarının güçlendirilmesine yönelik gerekli demokratik reformları destekleyeceğini bildirdi.
Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Gümülcine'deki Yassıköy'e ziyarette bulunan Çipras, "Burada Yassıköy'de bulunmak ve daha iyi bir yaşam için her gün mücadele eden insanlarla konuşmak benim için büyük bir mutluluk. Benim için büyük bir mutluluk zira herkesin farklı görüşleri ve dini inançlarının olabileceği, birlikte barış içinde yaşamanın örneği olan yerlerden birinde bulunuyorum." diye konuştu.
Çipras, partisinin, bölgede eşit vatandaşlık, hukuk önünde eşitlik ve toplumsal birliğin güçlendirilmesine yönelik inisiyatifleri destekleyeceğini kaydederek, "Büyük bir ekonomik kriz ile tekrar karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, bu demokratik reformları daha çok desteklemeliyiz." dedi.
SYRIZA'nın, kendi iktidarı döneminde, Batı Trakyalı Türk azınlığın eğitim şartları için önemli adımlar attığını savunan Çipras, bölgenin kalkınmasına yönelik politikaların bölge halkının yurt içinde veya yurt dışında başka bölgelere göç etmesini durdurmak için önemli olduğunu kaydetti.
Çipras, "Yurt dışına giden gençler köylerine geri dönsün, güven, koruma ve perspektif sağlayarak genç beyinleri geri kazanalım." ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:37Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, azınlıklara yönelik reformların destekleneceğini belirtti
20:31Boşanmak isteyen eşini arabayla ezip öldürdü
20:28Rus Dışişleri: AB’nin yaptırımları genişletmesi durumunda Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazırız
20:28Basına özel hayatın ihlali davası açan Meghan Markle, yargıyı yanlış yönlendirdiği için özür diledi
20:14Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
20:13İletişim Başkanı Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi
20:00Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Pereira'nın arkasındayız
19:58Tanju Özcan duyurdu: Bolu'da yabancıların nikah ücretinin 100 bin lira olması için teklif hazırlığı
19:52Putin, Dostoyevski'nin doğumunun 200. yıldönümünde yazarın Moskova'daki müze evini ziyaret etti
19:26Son 24 saatte 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
19:21Putin'den Merkel'e: Göçmen krizinin çözümü için AB ülkeleri Belarus'la yeniden temas kurmalı
18:59İmamoğlu İklim Zirvesi'nde 'Kanal İstanbul' projesine dikkat çekti: Kentin güvenliği için tehlikeli
18:50Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteci krizinin Türkiye'den kaynaklandığını söylemek nankörlüktür
18:49Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
18:39İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak
18:38Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesi Letonya'da yasaklandı
18:32Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na: Sistem iyi, bir tek 50+1 mahsurlu
18:27EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' konulu genelgesinin yürütmesi durduruldu
18:21Polis Özel Harekat timleri törenle Suriye'ye gönderildi
18:10Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti