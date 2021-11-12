https://tr.sputniknews.com/20211112/bakan-donmez-ruzgardan-elektrik-uretimi-10-kasimda-rekor-kirdi-1050755976.html

Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı

Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile rekor kırdığını bildirdi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-12T23:56+0300

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türkiye

bakan

rüzgar

akp

açıklama

enerji

rüzgar enerjisi

fatih dönmez

rüzgar türbini

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihte toplam elektrik üretiminde rüzgarın payının yüzde 20.1 olduğunu kaydetti.Rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

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bakan, rüzgar, akp, açıklama, enerji, rüzgar enerjisi, fatih dönmez, rüzgar türbini