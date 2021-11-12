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https://tr.sputniknews.com/20211112/bakan-donmez-ruzgardan-elektrik-uretimi-10-kasimda-rekor-kirdi-1050755976.html
Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı
Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile rekor kırdığını bildirdi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T23:56+0300
2021-11-12T23:56+0300
2021-11-12T23:56+0300
türkiye
bakan
rüzgar
akp
açıklama
enerji
rüzgar enerjisi
fatih dönmez
rüzgar türbini
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihte toplam elektrik üretiminde rüzgarın payının yüzde 20.1 olduğunu kaydetti.Rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz" ifadesini kullandı.
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bakan, rüzgar, akp, açıklama, enerji, rüzgar enerjisi, fatih dönmez, rüzgar türbini
Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile rekor kırdığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihte toplam elektrik üretiminde rüzgarın payının yüzde 20.1 olduğunu kaydetti.
Rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Dönmez,
ifadesini kullandı. "Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz"