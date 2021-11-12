https://tr.sputniknews.com/20211112/cinde-bekarlar-gunu-satislari-rekor-kirdi--1050727998.html

Çin'de Bekarlar Günü satışları rekor kırdı

Çin'de Bekarlar Günü satışları rekor kırdı

Çin'de Bekarlar Günü alışveriş festivalinde Alibaba'nın toplam satışı 84.5 milyar dolarla rekor kırdı. Salgın yılı 2020'de satışlar 78 milyar dolar olarak... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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çin

alibaba

dünya bekarlar günü

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Çin'de Alibaba'nın Bekarlar Günü alışveriş festivalinde 540.3 milyar yuan (84.5 milyar dolar) ile satış rekoru kırıldı. Şirketin 11 Kasım sonu itibarıyla satışları, 2020 yılındaki seviyesi olan 498.2 milyar yuanı aştı.BloombergHT'nin haberine göre bu güçlü performans, şirkete 2.8 milyar dolar tutarında rekor antitröst cezası verilmesi ve şirketin son iki yılda ilk gelir kaybını açıklaması ile birlikte hisse senetlerinde bu yıl görülen yüzde 30’luk düşüşle mücadele eden yatırımcıların endişelerini azaltılabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Bekarlar Günü, 2009’da başlatılmasından bu yana, ABD’deki Kara Cuma ve Siber Pazartesi satışlarının hem yoğunluk hem de büyüklük bakımından gerisinde kalıyor. Alibaba bu etkinliği, tüketimi artırmak için büyük fiyat indirimlerine giderek ve önceki yıllarda Taylor Swift gibi ünlülerle birlikte görülüp manşetlere çıkarak, bir yanıyla ticari bir olaya, diğer yanıyla da halkın rağbet ettiği bir etkinliğe çevirdi.

https://tr.sputniknews.com/20191111/alibaba-bekarlar-gunu-rekoruna-kosuyor-1-saatte-14-milyar-dolar-satis-yapildi-1040597346.html

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çin, alibaba, dünya bekarlar günü