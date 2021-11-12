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https://tr.sputniknews.com/20211112/istanbulda-ekmege-resmi-zam-yeni-fiyat-belli-oldu-1050725300.html
İstanbul’da ekmeğe ‘resmi zam’: Yeni fiyat belli oldu
İstanbul’da ekmeğe ‘resmi zam’: Yeni fiyat belli oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde 1 Eylül'den itibaren 2.5 TL'den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25'lik artış, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) dün... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T07:20+0300
2021-11-12T07:19+0300
ekonomi
istanbul
istanbul ticaret odası (ito)
ekmek
zam
fırıncılar odası
istanbul fırıncılar odası
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İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2,5 TL'ye çıkmasını öngören zam talebi, dünkü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi’nde onandı.Bazı ilçelerde 1 Eylül’den itibaren 2.5 TL’den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artış, İTO’nun dün akşamki meclis toplantısı sonrası resmileşmiş oldu.Sozcu.com.tr’ye bilgi veren İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, bugünden itibaren İTO’ya bağlı tüm fırıncıların 230 gram ekmeği 2,5 TL’den satmaya başlayacağını söyledi.Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, yeni tarifeyle birlikte ekmeğin kilogram fiyatının 9,09 TL’den 10,87 TL’ye yükseldiğini kaydeden Demir, “Bu artık resmi fiyattır. İTO resmi tarifeyi basıp, fırınlara iletecektir ama bu pazartesiyi bulur. Fırıncı bugünden itibaren yeni tarifeden satışa başlayacak. Kilogramı 10,87 TL’yi geçmeyecek şekilde herhangi bir gramajdan satılıp, fiyatı ona göre belirlenebilir” dedi.İptal beklenmiyorDemir, “İTO Meclisi’nde onanan bu kararı, İstanbul Valiliği ya da Ticaret Bakanlığı’nın iptal etme yetkisi her zaman var. Son kararı siyasi otorite verir, iptal edebilirler ancak böyle bir durumla karşılaşmamız beklenmiyor. Çünkü yetkililer de mevcut koşullarda maliyetlerin bizi ne kadar zorladığının farkında” diye konuştu.İTO’ya bağlı fırıncıların dün akşam kabul edilen ekmek zammı talepleri, İTO Meclisi’ne ilk olarak 2021 Ağustos’ta sunulmuştu.Demir, “Biz ağustosta müracaat ettiğimizden bu yana un fiyatlarında yüzde 58’lik bir artış oldu. O yüzden geciken bir tarife söz konusu. Maliyetlerdeki artış durdurulamıyor” değerlendirmesinde bulunarak yılbaşından sonra da yeni bir zam teklifinde bulunacaklarının sinyalini verdi.Fırıncılar bugünü bekliyorÖte yandan, İTO’ya bağlı fırıncılar için resmi zam gelmişken, Esnaf Odası’na bağlı fırıncıların beklediği resmi tarife değişikliğinin ise bugün çıkması bekleniyor.İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Esnaf Odası’na bağlı fırıncılar için geçerli olacak yeni zam tarifesinin, bugün yapılacak toplantıdan sonra resmileşmesini beklediklerini aktardı.
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istanbul, istanbul ticaret odası (ito), ekmek, zam, fırıncılar odası, istanbul fırıncılar odası

İstanbul’da ekmeğe ‘resmi zam’: Yeni fiyat belli oldu

07:20 12.11.2021
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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İstanbul'un bazı ilçelerinde 1 Eylül'den itibaren 2.5 TL'den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25'lik artış, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) dün akşamki meclis toplantısı sonrası resmileşti.
İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2,5 TL'ye çıkmasını öngören zam talebi, dünkü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi’nde onandı.
Bazı ilçelerde 1 Eylül’den itibaren 2.5 TL’den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artış, İTO’nun dün akşamki meclis toplantısı sonrası resmileşmiş oldu.
Sozcu.com.tr’ye bilgi veren İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, bugünden itibaren İTO’ya bağlı tüm fırıncıların 230 gram ekmeği 2,5 TL’den satmaya başlayacağını söyledi.
Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, yeni tarifeyle birlikte ekmeğin kilogram fiyatının 9,09 TL’den 10,87 TL’ye yükseldiğini kaydeden Demir, “Bu artık resmi fiyattır. İTO resmi tarifeyi basıp, fırınlara iletecektir ama bu pazartesiyi bulur. Fırıncı bugünden itibaren yeni tarifeden satışa başlayacak. Kilogramı 10,87 TL’yi geçmeyecek şekilde herhangi bir gramajdan satılıp, fiyatı ona göre belirlenebilir” dedi.

İptal beklenmiyor

Demir, “İTO Meclisi’nde onanan bu kararı, İstanbul Valiliği ya da Ticaret Bakanlığı’nın iptal etme yetkisi her zaman var. Son kararı siyasi otorite verir, iptal edebilirler ancak böyle bir durumla karşılaşmamız beklenmiyor. Çünkü yetkililer de mevcut koşullarda maliyetlerin bizi ne kadar zorladığının farkında” diye konuştu.
İTO’ya bağlı fırıncıların dün akşam kabul edilen ekmek zammı talepleri, İTO Meclisi’ne ilk olarak 2021 Ağustos’ta sunulmuştu.
Demir, “Biz ağustosta müracaat ettiğimizden bu yana un fiyatlarında yüzde 58’lik bir artış oldu. O yüzden geciken bir tarife söz konusu. Maliyetlerdeki artış durdurulamıyor” değerlendirmesinde bulunarak yılbaşından sonra da yeni bir zam teklifinde bulunacaklarının sinyalini verdi.

Fırıncılar bugünü bekliyor

Öte yandan, İTO’ya bağlı fırıncılar için resmi zam gelmişken, Esnaf Odası’na bağlı fırıncıların beklediği resmi tarife değişikliğinin ise bugün çıkması bekleniyor.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Esnaf Odası’na bağlı fırıncılar için geçerli olacak yeni zam tarifesinin, bugün yapılacak toplantıdan sonra resmileşmesini beklediklerini aktardı.
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