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https://tr.sputniknews.com/20211112/kripto-para-ticareti-haramdir-fetvasi-veren-endonezya-ulema-meclisi-seriata-uyarsa-izin-verilir-1050740187.html
'Kripto para ticareti haramdır' fetvası veren Endonezya Ulema Meclisi: Şeriata uyarsa izin verilir
'Kripto para ticareti haramdır' fetvası veren Endonezya Ulema Meclisi: Şeriata uyarsa izin verilir
En kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülke konumundaki Endonezya'da Ulema Meclisi, kripto para karşıtı fetva yayımladı. Fetvada kripto para ticareti haram ilan... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T15:09+0300
2021-11-12T15:15+0300
dünya
endonezya
izin
ulema
fetva
şeriat
kripto para
haram
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Endonezya'da Kovid aşılarına acil kullanım yetkisi vermek için bile İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva vermesi beklenen Ulema Meclisi (MUI), kripto para ticareti işlemlerini haram ilan eden fetva yayımladı. MUI fetvasının, bağlayıcı olmamasına rağmen, geçen yıl kripto para ticaretinin patlama yaşadığı ülkedeki 230 milyondan fazla Müslüman üzerinde etkili olması bekleniyor.Kumarla kıyasladıEndonezya hükümeti, kripto paraların para birimi olarak kullanımını zaten yasaklamış olsa da, vadeli işlemler ve emtia piyasalarında dijital tokenlere yatırım ve ticarete izin veriyor. Hatta Endonezya Merkez Bankası, kendi kripto parasını çıkarmayı değerlendirmeye aldı. MUI'nin Fetva Bölümü Direktörü Asrorun Niam Şoleh ise 'kripto paraların belirsizlik, bahis, zarar verme unsurları içerdiğini, dolayısıyla kumar oynamaya benzediğini' söyledi. Kapıyı tümden kapamadıFetva, elektronik varlıklar için emtia ticaretini de yasaklarken, MUI, 'İslam hukuku veya şeriat ile uyumlu olma şartıyla' kripto paralara kapıyı aralık bıraktı. Şoleh, 'bu şartları yerine getirebilmeleri için mal ve finans araçlarının diğer özelliklerin yanısıra fiziksel bir şekle, net bir değere ve bilinen kesin bir miktara sahip olmasını gerektiğini' vurgulayarak ekledi:“İslami kuralları karşılayabilir, temel bir varlığa sahip olabilir ve net faydalar sağlayabilirlerse kripto paralara izin verilebilir."Kripto para piyasasına giren Endonezyalıların sayısı 2020-21 arasında 4 milyondan 6.5 milyona fırladı. Ticaret Bakanlığı, mayıs ayı itibarıyla kripto para işlemlerinin değerinin 26 milyar dolara çıktığını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20210113/endonezyada-ilk-kovid-19-asisi-devlet-baskani-Widodoya-yapildi-1043565958.html
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endonezya, izin, ulema, fetva, şeriat, kripto para, haram

'Kripto para ticareti haramdır' fetvası veren Endonezya Ulema Meclisi: Şeriata uyarsa izin verilir

15:09 12.11.2021 (güncellendi: 15:15 12.11.2021)
© REUTERS / FLORENCE LOKripto para birimleri
Kripto para birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / FLORENCE LO
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En kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülke konumundaki Endonezya'da Ulema Meclisi, kripto para karşıtı fetva yayımladı. Fetvada kripto para ticareti haram ilan edildi.
Endonezya'da Kovid aşılarına acil kullanım yetkisi vermek için bile İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva vermesi beklenen Ulema Meclisi (MUI), kripto para ticareti işlemlerini haram ilan eden fetva yayımladı. MUI fetvasının, bağlayıcı olmamasına rağmen, geçen yıl kripto para ticaretinin patlama yaşadığı ülkedeki 230 milyondan fazla Müslüman üzerinde etkili olması bekleniyor.
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Kumarla kıyasladı

Endonezya hükümeti, kripto paraların para birimi olarak kullanımını zaten yasaklamış olsa da, vadeli işlemler ve emtia piyasalarında dijital tokenlere yatırım ve ticarete izin veriyor. Hatta Endonezya Merkez Bankası, kendi kripto parasını çıkarmayı değerlendirmeye aldı.
MUI'nin Fetva Bölümü Direktörü Asrorun Niam Şoleh ise 'kripto paraların belirsizlik, bahis, zarar verme unsurları içerdiğini, dolayısıyla kumar oynamaya benzediğini' söyledi.

Kapıyı tümden kapamadı

Fetva, elektronik varlıklar için emtia ticaretini de yasaklarken, MUI, 'İslam hukuku veya şeriat ile uyumlu olma şartıyla' kripto paralara kapıyı aralık bıraktı. Şoleh, 'bu şartları yerine getirebilmeleri için mal ve finans araçlarının diğer özelliklerin yanısıra fiziksel bir şekle, net bir değere ve bilinen kesin bir miktara sahip olmasını gerektiğini' vurgulayarak ekledi:
“İslami kuralları karşılayabilir, temel bir varlığa sahip olabilir ve net faydalar sağlayabilirlerse kripto paralara izin verilebilir."
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Kripto para piyasasına giren Endonezyalıların sayısı 2020-21 arasında 4 milyondan 6.5 milyona fırladı. Ticaret Bakanlığı, mayıs ayı itibarıyla kripto para işlemlerinin değerinin 26 milyar dolara çıktığını duyurdu.
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