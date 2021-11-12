Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Çıplak arama' ibaresi yerine 'detaylı arama' geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, son dönemde tartışma yaratan cezaevlerinde çıplak aramaya ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile tartışmalı ‘çıplak arama’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldı, yerine ‘detaylı arama’ ibaresi getirildi.Bu maddeye ayrıca, 'hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde' ibaresi de eklendi. Yönetmelikte yer alan 34’üncü maddenin ikinci fıkrasındaki, “Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir” hükmündeki, “Ciddi emarelerin varlığı” ifadesinin devamına “Bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda” ibaresi getirildi.Ayrıca yönetmeliğe, “Hükümlüye arama sırasında tek kullanımlık giyim önlüğü verilir” şartı da eklendi.Öte yandan "detaylı arama" sonrası tutanak tutulması ve aranan ile arayan kişilerin imzalarının burada yer almasının gerekli olduğu belirtildi.Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Çıplak arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir" ifadesi ise "Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir ve görevli tarafından eldiven kullanılır" olarak değiştirildi.
Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliğinde yapılan bazı değişiklikler bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikte çok tartışılan ‘çıplak arama’ kaldırılarak, yerine ‘utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde detaylı arama’ getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, son dönemde tartışma yaratan cezaevlerinde çıplak aramaya ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile tartışmalı ‘çıplak arama’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldı, yerine ‘detaylı arama’ ibaresi getirildi.
Bu maddeye ayrıca, 'hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde' ibaresi de eklendi.
Yönetmelikte yer alan 34’üncü maddenin ikinci fıkrasındaki, “Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir” hükmündeki, “Ciddi emarelerin varlığı” ifadesinin devamına “Bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda” ibaresi getirildi.
Ayrıca yönetmeliğe, “Hükümlüye arama sırasında tek kullanımlık giyim önlüğü verilir” şartı da eklendi.
Öte yandan "detaylı arama" sonrası tutanak tutulması ve aranan ile arayan kişilerin imzalarının burada yer almasının gerekli olduğu belirtildi.
Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Çıplak arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir" ifadesi ise "Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir ve görevli tarafından eldiven kullanılır" olarak değiştirildi.