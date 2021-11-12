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https://tr.sputniknews.com/20211112/satisi-68-yildir-yasak-olan-samuray-kilici-internette-hediyelik-olarak-satiliyor-1050725862.html
Satışı 68 yıldır yasak olan samuray kılıcı, internette 'hediyelik' olarak satılıyor
Satışı 68 yıldır yasak olan samuray kılıcı, internette 'hediyelik' olarak satılıyor
Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülmesi ve katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15 kılıç ele geçirilmesinin ardından, bu tür saldırı aletlerinin yasak... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T08:44+0300
2021-11-12T08:43+0300
türkiye
cinayet
samuray kılıcı
internetten alışveriş
delici-kesici alet
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Bir internet satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiğinin yazılı olduğu görülürken, yaşa ya da alıcının kim olduğuna bakmaksızın ürünler kolayca satılıyor.Hürriyet'te yer alan habere göre, bu konuyla ilgili olarak, 1052'te hazırlanan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu bulunuyor.Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor.Kanun’a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: “Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.”Avukat Oktay Keskin, kılıç ve benzeri bıçakların vahim nitelikte silahlar olduğunu söylerken, yargılamalarda çakıların bile vahim nitelikte silah sayıldığıyla ilgili onlarca karar olduğunu anlattı. Oktay Keskin, kılıç satışını şöyle yorumluyor:“6316 sayılı kanun açık. Bunların imalatı ve satışı yasak. Ancak birçok vahim nitelikte bu ve benzeri silahlar internet üzerinden kolayca satılabiliyor. Yasanın etrafından dolanıp bunlar için hediyelik eşya diyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor. Oysa ki polisin yaptığı uygulamalarda üzerinizde çakı bile bulunsa bununla ilgili tutanak tutulur. Tedbir almak şart.”
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cinayet, samuray kılıcı, internetten alışveriş, delici-kesici alet

Satışı 68 yıldır yasak olan samuray kılıcı, internette 'hediyelik' olarak satılıyor

08:44 12.11.2021
© İHAAtaşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülmesi ve katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15 kılıç ele geçirilmesinin ardından, bu tür saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen ‘hediyelik’ kılıfı altında satıldığı ortaya çıktı.
Bir internet satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiğinin yazılı olduğu görülürken, yaşa ya da alıcının kim olduğuna bakmaksızın ürünler kolayca satılıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, bu konuyla ilgili olarak, 1052'te hazırlanan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu bulunuyor.
Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor.
Kanun’a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: “Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.”
Avukat Oktay Keskin, kılıç ve benzeri bıçakların vahim nitelikte silahlar olduğunu söylerken, yargılamalarda çakıların bile vahim nitelikte silah sayıldığıyla ilgili onlarca karar olduğunu anlattı. Oktay Keskin, kılıç satışını şöyle yorumluyor:
“6316 sayılı kanun açık. Bunların imalatı ve satışı yasak. Ancak birçok vahim nitelikte bu ve benzeri silahlar internet üzerinden kolayca satılabiliyor. Yasanın etrafından dolanıp bunlar için hediyelik eşya diyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor. Oysa ki polisin yaptığı uygulamalarda üzerinizde çakı bile bulunsa bununla ilgili tutanak tutulur. Tedbir almak şart.”
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