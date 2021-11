https://tr.sputniknews.com/20211112/yeni-metrobusler-2022de-geliyor-1050725980.html

Yeni metrobüsler 2022'de geliyor

Yeni metrobüsler 2022'de geliyor

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının üçüncü birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Birleşimde, İBB'ye bağlı İETT'nin 2022 yılı bütçesi ve performans programı sunuldu. Bütçe oybirliği ile kabul edildi. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili tarafından sunulan 2022 bütçesi, 7 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi. Bütçenin 2 milyar 250 milyon TL'si borçla denkleştirilecek.Arıza sayısı düştüSözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Sunumu sırasında kamuoyunda tartışma konusu olan otobüs arızaları ile ilgili açıklama yapan Bilgili “2018 ve 2019 yıllarında araç arızaları; İETT, özel halk otobüsü ve İUAŞ araçlarının toplamında günlük 500'lü sayılarda iken, aldığımız ek önlemlerle bu sayıyı 2020 ve 2021 yıllarında 400'lü sayılara düşürdük. 2022 yılında bu sayıyı 400'ün de altına çekmeyi hedefliyoruz. Yapılan kilometre başına arıza sayılarını da incelediğimizde, 2018 ve 2019 yıllarında her 10 bin kilometrede arıza sayısı yaklaşık 5 iken; 2020 ve 2021 yıllarında bu sayının 4'e düştüğü görülmektedir” dedi.'Algı oluşturulmaya çalışılıyor'Bilgili İstanbul'daki tüm otobüslerin tek çatı altında toplanıp sarı renge boyanmasının da yanlış bir algı yarattığına dikkat çekerek “Sarı renge dönüşmüş olan her otobüsün İETT'nin işlettiği ve bakımını gerçekleştirdiği kendi araçlarıymış gibi yorumlanması sonucu arızalar konusunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığına da maalesef şahit olduk. Oysa İETT, alanında lider bir kamu kurumu olması nedeniyle araç bakım süreçlerinde de oldukça donanımlı ve deneyimlidir. Garajlarımızda, İETT araçlarına uyguladığımız kapsamlı teknik muayeneleri, artık özel halk otobüsü ve İUAŞ araçlarına da uygulamaya başlıyoruz. 10 adet garajımızda, özel ulaşım araçlarına TÜV muayenesi muadili teknik muayene gerçekleştirmeye başladık. 2022 yılında tüm lastik tekerlekli araçların teknik denetim ve bakım kalitesini yükselterek arıza sayılarını daha da azaltacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.Açık ihale ve canlı yayınBilgili, araç bakım hizmet alım sürecinin tamamının açık ihale usulü ve kamu ihale kurumu gerekleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek “18-22 ay süreli bakım ihalelerimizde, en az 30 civarı ilgili firma EKAP sistemi üzerinden doküman almış olup; her bir ihale için en az 3 ila 5 istekli firma da fiyat tekliflerini sunmuştur. İETT araçlarının bakımları, katılmış oldukları açık ihalelerde verdikleri tekliflerin, en düşük fiyat teklifi olması nedeniyle, uygun görülmesi sonucu girdikleri ihaleleri kazanan 5 farklı firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, şeffaflık ilkesi gereği, son metrobüs aracı alım ihalemizi canlı olarak yayınladık ve artık benzer yüksek tutarlı ihalelerimizi de canlı olarak yayınlamaya devam edeceğiz” dedi.Yeni metrobüsler 2022'de geliyorSon dönemdeki en önemli yatırımlarının metrobüs filosuna katılacak olan yeni araçlar olacağının vurgulayan Bilgili “Geçmiş dönemde, döviz cinsinden mal alımını engelleyen mevzuat değişikliği sonrasında 2016 yılından bugüne kadar geçen 5 yıllık sürede maalesef hiçbir yeni araç alım ihalesi gerçekleştirilememişti. Öz kaynaklarımızla ve yüzde 85'i 72 ay taksitli olmak üzere; Türk Lirası cinsinden alım ihalesi yaparak 100 adet tek körüklü, 60 adet çift körüklü yüksek kapasiteli ve ilk yerli metrobüs araçlarımızın siparişini verdik. Teslimatları 2022 yılı ilk çeyreğinde başlayacak olan yeni metrobüslerimizle, yolcularımıza daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilme imkanı sağlamış olacağız” diye konuştu. 2022 yılında 100 adet daha metrobüs almayı hedeflediklerini de açıkladı. Bilgili 2022 yılında, filoya katılacak yeni araçlar ile birlikte filo yaşını; metrobüs hattında 11'den 9'a, otobüslerde 10'dan 9'a indirmeyi planladıklarını söyledi.'140 milyon euro borç devraldık'Bilgili kurumun borç durumu hakkında da bilgi verdi. 2019 yılında İETT olarak geçmiş dönemden toplam 140 milyon euro borç devraldıklarını ifade eden Bilgili şunları söyledi:“Bu borcun 110 milyon euro'su önceki dönemde ödenememiş olan vadesi geçmiş borçlardan oluşmaktaydı. Vadesi geçmiş borçlar içindeki 45 milyon euro tutarındaki borç ise 2013-2017 döneminde alınmış olan otobüslerin vadesinde ödenememiş olan taksit tutarlarıdır. İETT son 10 yıl içinde gelirleri ve giderleri arasındaki kapanamayan fark nedeniyle, borçlarını zamanında ödemekte zorlanmış ve yeni yönetime de ağır bir borç yükü devretmek durumunda kalmıştır. Gelirle gider arasında son 10 yılda artmış olan fark nedeniyle lastik tekerlekli toplu ulaşım hizmeti her yıl artan tutarlarda ve büyük ölçüde İBB tarafından sübvanse edilmektedir. Yatırım ve proje destekleri hariç olmak üzere İBB, sadece İETT'ye bu yılsonuna kadar 1 milyar 850 milyon TL destekte bulunmuş olacaktır. 2022 yılında da bu tutarın 2,2 milyar TL seviyelerinde olması öngörülmektedir.”

