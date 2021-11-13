BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 4 bin TL olmalı

Destici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir" dedi.
Asgari ücret görüşmelerine az bir zaman kala siyasi parti liderlerinden rakam önerileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini belirterek "Asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir" dedi.
Destici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir" dedi.
Asgari ücret %40’ın üzerinde artırılarak en az 4000 (dört bin) TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir. pic.twitter.com/M5jsTjXgMT