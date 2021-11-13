https://tr.sputniknews.com/20211113/bbp-lideri-mustafa-destici-asgari-ucret-en-az-4-bin-tl-olmali--1050766437.html

BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 4 bin TL olmalı

BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 4 bin TL olmalı

Asgari ücret görüşmelerine az bir zaman kala siyasi parti liderlerinden rakam önerileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T15:00+0300

2021-11-13T15:00+0300

2021-11-13T15:00+0300

politika

mustafa destici

asgari ücret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049217579_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1594ce6d41e84c23ab13655c55b7db69.jpg

Destici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa destici, asgari ücret