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BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 4 bin TL olmalı
BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 4 bin TL olmalı
Asgari ücret görüşmelerine az bir zaman kala siyasi parti liderlerinden rakam önerileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T15:00+0300
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politika
mustafa destici
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Destici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir" dedi.
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mustafa destici, asgari ücret

BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 4 bin TL olmalı

15:00 13.11.2021
© AAMustafa Destici
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA
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Asgari ücret görüşmelerine az bir zaman kala siyasi parti liderlerinden rakam önerileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini belirterek "Asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir" dedi.
Destici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir" dedi.
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