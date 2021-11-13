https://tr.sputniknews.com/20211113/erdogan-canakkalede-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-1050769499.html

Erdoğan: Ülkemizin kalkınmasını engellemek için gayret içindeler, bu zihniyet milletinin düşmanıdır

Erdoğan: Ülkemizin kalkınmasını engellemek için gayret içindeler, bu zihniyet milletinin düşmanıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin 'Kanal İstanbul' açıklamalarını eleştirerek, "Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T17:05+0300

2021-11-13T17:05+0300

2021-11-13T17:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

çanakkale

kanal istanbul

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine, "Maşallah bugün Çanakkale bir başka, Biga bir başka. Bu birlikteliğinizi Rabbim daim kılsın. Biga'nın tarihimizle birlikte gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Buraya ilk geldiğimde karşımda sadece bir 10 kişi vardı. Ama şimdi 10 binler var. Nereden nereye" diye başladı.Çanakkale'ye enerji için alt yapı yatırımları yaptıklarını aktaran Erdoğan, bölgedeki özel sektör yatırımlarının da desteklediklerini söyledi."Osmanlı döneminde tüm kuvvetler burada toplanıp buradan yola çıkardı. Şimdi buradan da bir yola çıkıyor muyuz? Biz de Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirme vesilesiyle yaptığımız ziyareti Biga'daki bu güzel buluşmayla taçlandırmak istedik. Bigalı kardeşlerimin yiğitliğini anlatmaya gerek duymuyorum. Özel sektörümüzün bu bölgede yaptığı yatırımları destekliyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdü:'Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı'Türkiye'ye yönelik dış saldırıların durmadığını belirten Erdoğan, "Üzerimiz gelen hayasız akınlar hala durmadı. Durmayacak gibi de duruyor. Buralardaki 700 yıla yaklaşan varlığımızı kabullenemeyenlerini bizi boğazın iki yakasından kazıyıp atma hevesleri hala sona ermemiştir. Anadolu'nun 1000 yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan koyu kinleri sona ermemiştir. Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz" görüşünü dile getirdi.'Bunun hesabını sandıkta milletimiz soracak'Muhalefetin 'Kanal İstanbul' açıklamalarını eleştiren Erdoğan, "Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler. Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır. Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamasıyla alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta milletimiz soracak." dedi.Erdoğan devamında şunları söyledi:Lütfü Türkkan'a tepkiİYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesini de eleştiren Erdoğan, "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek" dedi.Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'te fezleke hazırlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimize bu saygısızlığı yapanı dokunulmazlığını kaldırmak üzere Meclis'e gönderdik. Ülkesine saldıranlara diyorum ki; taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun. Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir. Ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir" diye konuştu.Mustafa Kemal Atatürk'ün asker olarak Libya, Suriye'de çeşitli görevler yaptığını belirten Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri itham edenlerden Atatürkçü olmaz" dedi

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recep tayyip erdoğan, çanakkale, kanal istanbul