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https://tr.sputniknews.com/20211113/erzurum-valisi-memisten-kemer-takmayan-surucuye-simdilik-seni-affediyorum-1050760950.html
Erzurum Valisi Memiş'ten kemer takmayan sürücüye: Şimdilik seni affediyorum
Erzurum Valisi Memiş'ten kemer takmayan sürücüye: Şimdilik seni affediyorum
Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasında emniyet kemeri takmayan sürücüyü, "Şimdilik... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T05:22+0300
2021-11-13T05:22+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
vali
okay memiş
emniyet kemeri
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İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliğine dikkatin çekilmesi amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Erzurum'da dün çok sayıda noktada emniyet kemeri denetimi yapıldı.Cumhuriyet Caddesi'nde polis ve jandarmanın yaptığı uygulamaya katılan Vali Memiş, sürücüleri denetledi.Emniyet kemeri takanlara teşekkür eden Memiş, uygulamada emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücüye de "Şimdilik seni affediyorum, ikaz ediyorum" dedi. Sürücü de Vali Memiş'e teşekkür ederek, "Hakkınızı helal edin, Allah eksikliğinizi vermesin" diye konuştu.Denetimde sürücülere, üzerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" yazılı maske ve kolonya dağıtıldı.Vali Memiş, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın Türkiye genelinde yapıldığını hatırlattı.Güvenli trafiğin bir harekete baktığını aktaran Memiş, "Vatandaşlarımıza cezai işlem uygulamak istemiyoruz ama bu kuralları başka türlü de tam manasıyla yerine getiremediğimizi fark ediyoruz. Herkesin örnek olması gerekiyor. Bu aynı zamanda medeniyetin de bir ölçütü. Can, mal ve emniyet açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek katıldı.
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içişleri bakanlığı, vali, okay memiş, emniyet kemeri

Erzurum Valisi Memiş'ten kemer takmayan sürücüye: Şimdilik seni affediyorum

05:22 13.11.2021
© AAErzurum Valisi Okay Memiş (sağ 2), İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkatin çekilmesi amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde polis ve jandarmanın yaptığı uygulamaya katıldı.
Erzurum Valisi Okay Memiş (sağ 2), İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkatin çekilmesi amacıyla başlatılan Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde polis ve jandarmanın yaptığı uygulamaya katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA
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Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasında emniyet kemeri takmayan sürücüyü, "Şimdilik affediyorum" diyerek uyardı.
İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliğine dikkatin çekilmesi amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Erzurum'da dün çok sayıda noktada emniyet kemeri denetimi yapıldı.
Cumhuriyet Caddesi'nde polis ve jandarmanın yaptığı uygulamaya katılan Vali Memiş, sürücüleri denetledi.
Emniyet kemeri takanlara teşekkür eden Memiş, uygulamada emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücüye de "Şimdilik seni affediyorum, ikaz ediyorum" dedi. Sürücü de Vali Memiş'e teşekkür ederek, "Hakkınızı helal edin, Allah eksikliğinizi vermesin" diye konuştu.
Denetimde sürücülere, üzerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" yazılı maske ve kolonya dağıtıldı.
Vali Memiş, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın Türkiye genelinde yapıldığını hatırlattı.
Güvenli trafiğin bir harekete baktığını aktaran Memiş, "Vatandaşlarımıza cezai işlem uygulamak istemiyoruz ama bu kuralları başka türlü de tam manasıyla yerine getiremediğimizi fark ediyoruz. Herkesin örnek olması gerekiyor. Bu aynı zamanda medeniyetin de bir ölçütü. Can, mal ve emniyet açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.
Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek katıldı.
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