Rus bilim insanları İHA’lara karşı elektrikli kubbe icat etti

Rusya Federal Fikri Mülkiyet Servisi’nin internet sitesinde yayınlanan belgede, Rusya Ordusu Karma Harp Akademisi’nden bilim insanlarının, altyapı tesislerini İHA saldırılarına karşı koruma amacıyla yeni bir savunma sistemi icat ettikleri ifade edildi.Açıklama kısmında, yeni sistemin, iki ağımsı kubbeden şeklinde olan yönetilebilir elektrikli bir bariyer olduğu ve elektronik algılama araçlarını, operatör merkezini, elektrik enerji dönüştürme cihazlarını, güç kaynağını ve video gözetim sistemini içerdiği ifade edildi.Sistem, nükleer santraller ve petrol depolama tesisleri dahil kritik öneme sahip tesisleri, grup halindeki İHA saldırılarına karşı koruma amacıyla tasarlandı.Elektrikli kubbe; koruma, itme (yaklaşan İHA’ları imha etmeden etkileme) ve vurma (İHA’yı imha etme) olmak üzere toplam üç çalışma moduna sahip olacak.
Rus askeri bilim insanları, altyapı tesislerini insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına karşı koruma amacıyla yeni bir savunma sistemi geliştiriyor.
Rusya Federal Fikri Mülkiyet Servisi’nin internet sitesinde yayınlanan belgede, Rusya Ordusu Karma Harp Akademisi’nden bilim insanlarının, altyapı tesislerini İHA saldırılarına karşı koruma amacıyla yeni bir savunma sistemi icat ettikleri ifade edildi.
Açıklama kısmında, yeni sistemin, iki ağımsı kubbeden şeklinde olan yönetilebilir elektrikli bir bariyer olduğu ve elektronik algılama araçlarını, operatör merkezini, elektrik enerji dönüştürme cihazlarını, güç kaynağını ve video gözetim sistemini içerdiği ifade edildi.
Sistem, nükleer santraller ve petrol depolama tesisleri dahil kritik öneme sahip tesisleri, grup halindeki İHA saldırılarına karşı koruma amacıyla tasarlandı.
Elektrikli kubbe; koruma, itme (yaklaşan İHA’ları imha etmeden etkileme) ve vurma (İHA’yı imha etme) olmak üzere toplam üç çalışma moduna sahip olacak.