https://tr.sputniknews.com/20211114/dr-aka-yahya-kemalin-bir-dusunur-olarak-da-ele-alinmasi-gerekir-1050815396.html

Dr. Aka: Yahya Kemal'in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir

Dr. Aka: Yahya Kemal'in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir

Dr. Aka, “Yahya Kemal’in ihmal edildiğini düşünüyorum. Yahya Kemal’in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir” ifadelerini kullandı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T23:19+0300

2021-11-14T23:19+0300

2021-11-15T15:25+0300

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Dr. Aka: Yahya Kemal'in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir Dr. Aka: Yahya Kemal'in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir

Yahya Kemal’e ilişkin yazdığı ‘Ses, Anlam ve Mazi’ eseriyle araştırmacı Dr. Pınar Aka, Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda ‘Yahya Kemal Özel Yayını’nda stüdyo konuğu oldu.Araştırmacı Aka, “Çok bilinen ve sevilen bir şair olmasına rağmen inceleme olarak Yahya Kemal’in ihmal edildiğini düşünüyorum. Yahya Kemal’in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir” diye konuştu.Aka, sözlerini, “Yahya Kemal’in annesinin ölümünü, yaşam dürtüsü olan şiirle telafi etmeye çalıştığını düşünüyorum” şeklinde sürdürdü.Pınar Aka, Ses, Anlam ve Mazi adlı çalışmasında Yahya Kemal’in şiirini kişisel ve kültürel yönleriyle ele alıp bu unsurların şiirin inşasına nasıl katkıda bulunduklarını araştırırken, Doğu-Batı, geleneksel-modern, imge-ses gibi ikili karşıtlıkların nasıl etkileşime girip şiirsel bir denklemde bir araya geldiğini sorguluyor.

https://tr.sputniknews.com/20170820/yazar-kerem-aslan-genc-yazarlar-aforizma-ve-hayata-dair-genel-gecer-bilgi-verme-meraki-icinde-1029832870.html

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2021

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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radyo, şiir, yazar, özel