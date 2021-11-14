https://tr.sputniknews.com/20211114/dr-aka-yahya-kemalin-bir-dusunur-olarak-da-ele-alinmasi-gerekir-1050815396.html
Dr. Aka: Yahya Kemal'in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir
Dr. Aka: Yahya Kemal'in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir
Dr. Aka, “Yahya Kemal’in ihmal edildiğini düşünüyorum. Yahya Kemal’in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir” ifadelerini kullandı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T23:19+0300
2021-11-14T23:19+0300
2021-11-15T15:25+0300
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Dr. Aka: Yahya Kemal'in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir
Dr. Aka: Yahya Kemal'in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir
Yahya Kemal’e ilişkin yazdığı ‘Ses, Anlam ve Mazi’ eseriyle araştırmacı Dr. Pınar Aka, Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda ‘Yahya Kemal Özel Yayını’nda stüdyo konuğu oldu.Araştırmacı Aka, “Çok bilinen ve sevilen bir şair olmasına rağmen inceleme olarak Yahya Kemal’in ihmal edildiğini düşünüyorum. Yahya Kemal’in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir” diye konuştu.Aka, sözlerini, “Yahya Kemal’in annesinin ölümünü, yaşam dürtüsü olan şiirle telafi etmeye çalıştığını düşünüyorum” şeklinde sürdürdü.Pınar Aka, Ses, Anlam ve Mazi adlı çalışmasında Yahya Kemal’in şiirini kişisel ve kültürel yönleriyle ele alıp bu unsurların şiirin inşasına nasıl katkıda bulunduklarını araştırırken, Doğu-Batı, geleneksel-modern, imge-ses gibi ikili karşıtlıkların nasıl etkileşime girip şiirsel bir denklemde bir araya geldiğini sorguluyor.
https://tr.sputniknews.com/20170820/yazar-kerem-aslan-genc-yazarlar-aforizma-ve-hayata-dair-genel-gecer-bilgi-verme-meraki-icinde-1029832870.html
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
radyo, şiir, yazar, özel
Dr. Aka: Yahya Kemal'in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir
23:19 14.11.2021 (güncellendi: 15:25 15.11.2021)
Dr. Aka, “Yahya Kemal’in ihmal edildiğini düşünüyorum. Yahya Kemal’in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir” ifadelerini kullandı.
Yahya Kemal’e ilişkin yazdığı ‘Ses, Anlam ve Mazi’ eseriyle araştırmacı Dr. Pınar Aka, Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda ‘Yahya Kemal Özel Yayını’nda stüdyo konuğu oldu.
Araştırmacı Aka, “Çok bilinen ve sevilen bir şair olmasına rağmen inceleme olarak Yahya Kemal’in ihmal edildiğini düşünüyorum. Yahya Kemal’in bir düşünür olarak da ele alınması gerekir” diye konuştu.
“Annesi öldüğünde Yahya Kemal 13 yaşındadır. Anılarını anlattığı kitabında söyledikleri, bu ölümün şairi ne kadar derinden etkilediğini ortaya koymaktadır."
Aka, sözlerini, “Yahya Kemal’in annesinin ölümünü, yaşam dürtüsü olan şiirle telafi etmeye çalıştığını düşünüyorum” şeklinde sürdürdü.
“Yahya Kemal 1912 yılında İstanbul’a döndüğünde, Paris’te Batı kültürünü ve şiirini olduğu kadar Osmanlı kültürünü ve şiirini de derinlemesine incelediğinden, renkli sohbetleriyle dinleyenleri büyüleyerek giderek edebiyat toplantılarının en gözde konuğu haline gelir ve çoğunlukla genç edebiyatçılardan oluşan hayranları etrafını sarar. Yahya Kemal’in yaşadığı devir, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılıp yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktığı döneme denk gelmektedir. Bu dönem, aynı zamanda modernleşme ve Doğu-Batı meselelerinin Türk entelektüel iklimini işgal ettiği bir dönemdir."
Pınar Aka, Ses, Anlam ve Mazi adlı çalışmasında Yahya Kemal’in şiirini kişisel ve kültürel yönleriyle ele alıp bu unsurların şiirin inşasına nasıl katkıda bulunduklarını araştırırken, Doğu-Batı, geleneksel-modern, imge-ses gibi ikili karşıtlıkların nasıl etkileşime girip şiirsel bir denklemde bir araya geldiğini sorguluyor.