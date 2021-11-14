Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bilmiyor ki memur kardeşlerim bunlara pabucu bırakmayacak
15:00 14.11.2021 (güncellendi: 15:09 14.11.2021)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde 'Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması' programında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması” programında konuşuyor https://t.co/SkArJ3YQKV— AA Canlı (@AACanli) November 14, 2021
Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır.
Bay Kemal (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu), öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor. Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak.
(1915 Çanakkale Köprüsü) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz.
Burası 2 milyar 400 milyon euro'ya çıkmış bir köprü. Biz bunu yap- işlet- devret modeliyle yaptık. 12 yıl sonra bu köprü devlete kalacak. Türk firmaları ve Kore işbirliği ile yaptık. Şu anda burada 5 bin kişi çalışıyor. "Millet aç diyor. Yahu burada beş bin kişi çalışıyor. Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz.