Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211114/israilden-5-11-yas-grubuna-kovid-19-asi-onayi-1050795264.html
İsrail’den 5-11 yaş grubuna Kovid-19 aşı onayı
İsrail’den 5-11 yaş grubuna Kovid-19 aşı onayı
İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 3’te 1 doz oranı ile 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verildiğini... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T23:44+0300
2021-11-14T23:44+0300
koronavirüs
israil
çocuklar
aşı
koronavirüs
koronavirüs testi
koronavirüs aşısı
koronavirüs ilacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045078560_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea8b1016cb80dc0f1aea66c55b96435c.jpg
ABD’nin ardından İsrail’de Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 3’te 1 doz oranı ile 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Komitedeki uzmanların çoğunluğu, bu yaş grubunu aşılamanın yararının herhangi bir riskten daha ağır bastığı görüşündeydi” ifadeleri kullanılarak, söz konusu grubun aşılama kampanyanın başlangıç tarihinin birkaç gün içinde kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.Pfizer/BioNTech, 5 ila 11 yaş çocuklar üzerinde yapılan bir klinik denemede aşının koronavirüse karşı yüzde 90,7 etkinlik gösterdiğini açıklamıştı. İsrail’de yeni başlatılacak olan aşılama kampanyası ile 5-11 yaş grubundaki yaklaşık 1,2 milyon çocuğun Kovid-19’a karşı aşılanması hedefleniyor.Sağlık yetkilileri, söz konusu yaş grubu aşılanmadıkça ülkenin "sürü bağışıklığına" ulaşabileceğinden şüphe duyduklarını dile getirmişti.Geçen hafta İsrail'de yapılan bir ankete göre, ebeveynlerin yüzde 27'sinin 12 yaşın altındaki çocuklarına aşı olmasına izin vereceği, yüzde 33'ünün aşıya karşı çıktığı ve yüzde 40'ının kararsız olduğu ortaya çıkmıştı.İsrail’de salgının başından bu yana 1 milyon 337 bin 153 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam 8 bin 143 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/dunyada-ilk-israil-yeni-kovid-19-varyantina-hazir-olup-olmadigini-test-etmek-icin-tatbikat-yapacak-1050690997.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045078560_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3103b34fd858c81d08099ab951fe6b9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, çocuklar, aşı, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs ilacı

İsrail’den 5-11 yaş grubuna Kovid-19 aşı onayı

23:44 14.11.2021
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail’de 5-11 yaş arası çocuklara aşı uygulaması başlıyor
İsrail’de 5-11 yaş arası çocuklara aşı uygulaması başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Abone ol
İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 3’te 1 doz oranı ile 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verildiğini duyurdu.
ABD’nin ardından İsrail’de Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 3’te 1 doz oranı ile 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Komitedeki uzmanların çoğunluğu, bu yaş grubunu aşılamanın yararının herhangi bir riskten daha ağır bastığı görüşündeydi” ifadeleri kullanılarak, söz konusu grubun aşılama kampanyanın başlangıç tarihinin birkaç gün içinde kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.
Pfizer/BioNTech, 5 ila 11 yaş çocuklar üzerinde yapılan bir klinik denemede aşının koronavirüse karşı yüzde 90,7 etkinlik gösterdiğini açıklamıştı. İsrail’de yeni başlatılacak olan aşılama kampanyası ile 5-11 yaş grubundaki yaklaşık 1,2 milyon çocuğun Kovid-19’a karşı aşılanması hedefleniyor.
Sağlık yetkilileri, söz konusu yaş grubu aşılanmadıkça ülkenin "sürü bağışıklığına" ulaşabileceğinden şüphe duyduklarını dile getirmişti.
Geçen hafta İsrail'de yapılan bir ankete göre, ebeveynlerin yüzde 27'sinin 12 yaşın altındaki çocuklarına aşı olmasına izin vereceği, yüzde 33'ünün aşıya karşı çıktığı ve yüzde 40'ının kararsız olduğu ortaya çıkmıştı.
İsrail’de salgının başından bu yana 1 milyon 337 bin 153 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam 8 bin 143 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
DÜNYA
Dünyada ilk: İsrail, yeni Kovid-19 varyantına hazır olup olmadığını test etmek için tatbikat yapacak
11 Kasım, 10:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünSezgin Baran Korkmaz’ın dava açtığı CHP’li Başarır: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır
Dünİsrail’den 5-11 yaş grubuna Kovid-19 aşı onayı
DünAbdurrahman Dilipak: Altıncı aşıyla çip takacaklar
DünTarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: Bu böyle gitmez
DünSağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest bırakılan saldırgan, tekrar gözaltına alındı
DünSamsun Valiliği: 'İlimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ haberleri doğru değil
DünAtilla Yayla: CHP kapatılmalı
Dünİran'ın tek başına 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tükettiği açıklandı
DünÜmraniye'de zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı
DünBulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, S-400'leri iade edin diyor, başımızın çaresine bakacağız
DünUkrayna ordusunun ‘göçmenleri yok ederiz’ açıklamasına Rusya’dan yorum: Ukrayna Avrupa’dır
DünLugansk: Ukrayna ordusunun ateş açması sonucu gaz boru hattı zarar gördü
DünAK Partili Veysel Eroğlu: Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız
DünCHP Sözcüsü Öztrak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: 'Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz'
DünAnkara'da freni boşalan kamyon araçları ezdi
DünBBC, trans aktivistleri kızdırdı: Gazetecilik duygularınızı incitebilir, buna alışmalısınız
DünTürkiye'de son 24 saatte 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi
DünErmenistan: Azerbaycan ile sınır bölgesinde yoğun çatışma yaşandı
DünTHY, 4 ülkeye uçuşları durdurdu