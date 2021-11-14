https://tr.sputniknews.com/20211114/lugansk-ukrayna-ordusunun-ates-acmasi-sonucu-gaz-boru-hatti-zarar-gordu-1050792753.html

Lugansk: Ukrayna ordusunun ateş açması sonucu gaz boru hattı zarar gördü

Lugansk: Ukrayna ordusunun ateş açması sonucu gaz boru hattı zarar gördü

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk’ın kontrolündeki Lomovatka kasabasına... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T20:43+0300

2021-11-14T20:43+0300

2021-11-14T20:43+0300

dünya

lugansk

ukrayna

doğalgaz

asker

ateş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302447_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f5445490484971427067dbcaa74d2017.png

Lugansk devlet doğalgaz dağıtım işletmesi Luganskgaz basın dairesinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Lomovatka kasabasına açtığı ateş sonucu bir gaz boru hattının zarar gördüğü belirtildi.Açıklamada, bugün 219 mm çapındaki orta basınç doğalgaz boru hattına ateş açıldığı ifade edildi.Daha önce Ateşkes Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Lugansk temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Yujnaya Lomovatka ve Çervonıy Prapor yerleşimlerine 152 mm kalibreli havan toplarıyla iki kez ateş açtıkları bildirilmişti.

lugansk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lugansk, ukrayna, doğalgaz, asker, ateş