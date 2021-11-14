Lugansk: Ukrayna ordusunun ateş açması sonucu gaz boru hattı zarar gördü

Lugansk devlet doğalgaz dağıtım işletmesi Luganskgaz basın dairesinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Lomovatka kasabasına açtığı ateş sonucu bir gaz boru hattının zarar gördüğü belirtildi.Açıklamada, bugün 219 mm çapındaki orta basınç doğalgaz boru hattına ateş açıldığı ifade edildi.Daha önce Ateşkes Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Lugansk temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Yujnaya Lomovatka ve Çervonıy Prapor yerleşimlerine 152 mm kalibreli havan toplarıyla iki kez ateş açtıkları bildirilmişti.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk’ın kontrolündeki Lomovatka kasabasına açtığı ateş sonucu bir gaz boru hattının zarar gördüğü bildirildi.
Lugansk devlet doğalgaz dağıtım işletmesi Luganskgaz basın dairesinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Lomovatka kasabasına açtığı ateş sonucu bir gaz boru hattının zarar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, bugün 219 mm çapındaki orta basınç doğalgaz boru hattına ateş açıldığı ifade edildi.
Daha önce Ateşkes Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Lugansk temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Yujnaya Lomovatka ve Çervonıy Prapor yerleşimlerine 152 mm kalibreli havan toplarıyla iki kez ateş açtıkları bildirilmişti.