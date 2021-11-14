https://tr.sputniknews.com/20211114/mersinde-kaybolan-3-yasindaki-cocugu-arama-calismalari-devam-ediyor-1050788492.html

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yörük ailenin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan arama çalışmaları... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-14T16:51+0300

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afad

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kayıp çocuklar

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Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin, 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.Yağal ailesinin, bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım’da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi, arama yapmış, sonuç alamayınca ilgililere haber vermişti. Bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211103/bulunmasini-saglayana-1-milyon-dolar-odul-vaat-edilmisti-4-yasindaki-cocuk-18-gun-sonra-bulundu-1050427918.html

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afad, mersin, kayıp çocuklar