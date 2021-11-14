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MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Sencar'dan meslektaşı Acar'a İYİ Parti eleştirisi
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Sencar'dan meslektaşı Acar'a İYİ Parti eleştirisi
Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Andy-Ar'ın sahibi Faruk Acar'ın İYİ Parti için hazırladığı 'Hz. Ömer'in Yolu' reklamını eleştirdi: "Hayret ve... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T16:57+0300
2021-11-14T17:00+0300
özer sencar
andy-ar
metropoll araştırma şirketi
iyi parti
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MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, İYİ Parti tarafından hazırlanan 'Hz. Ömer'in Yolu' reklamına sert eleştiriler yöneltirken isim vermeden Andy-Ar araştırma şirketinin kurucusu Faruk Acar'a tepki gösterdi. Gerçek Gündem'in haberine göre son üç yılda AK Parti'den uzaklaşanların çok büyük kısmının 'geleneksel merkez sağ seçmenler' olduğunu dile getiren Sencar, "Bunların arasında İslamcı gelenekten gelenler yok denecek kadar azdır. Bu kitleyi etkileyecek tek faktör ekonomidir. Dini sembol ve konuların bu kitle üzerinde hiçbir etkisi yoktur" dedi. Sencar, adını vermeden reklamın mimarı Faruk Acar'ı "20 yıllık tecrübeden sonra akıl almaz bir iş. Hayret ve üzüntü ile izliyorum. Başarı reklamcılık keskin zeka ve birikim gerektirir" sözleriyle eleştirdi. 'Adalet ve Kalkınma Partisi’nden kopan seçmen camiye de gider, denize de gider, kimisi içkisini de içer ama orucunu da tutar'"Son 20 yılda dini iddialarla iktidara gelenlerin ne yaptığı ortada. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi’nden kopan seçmen merkez sağ seçmen. Daha önce Demokrat Parti’ye, Adalet Partisi’ne, Anavatan Partisi’ne, Doğru Yol Partisi’ne oy veren seçmen" ifadesini kullanan Sencar şunları söyledi: "Bu seçmen camiye de gider, denize de gider, kimisi içkisini de içer ama orucunu da tutar. Bu seçmen profili AK Parti’yi terk ediyor. Peki bu seçmen neye bakar? Dini değerler en birinci oy verme sebepleri midir? Hayır değildir. Bu seçmen ekonomiye bakar, tüketim gücüne bakar. Daha fazla büyümek, daha fazla harcamak ister. Kimi Paris’e gitmek, kimi Kabe’ye gitmek ister. Ama bugün bu imkansız. 'Şimdi Z kuşağı Hazreti Ömer’e ne kadar tanıyor?'Bir de bu işin gençlerle ilgili boyutu var. Şimdi Z kuşağı Hazreti Ömer’e ne kadar tanıyor? Bu söylem ile oraya ulaşmak mümkün mü? Elbette mümkün değil. Bir de şunu unutmamak lazım ta Necmettin Erbakan zamanından beri bir Hazreti Ömer menkıbesi anlatılır. Hazreti Ömer, ‘Dicle’nin kenarında bir koyun çalınsa bunun adaleti benden sorulur’ dediği anlatılır. Bunu sürekli dillendirenlerin yaptıkları ortada. İnsanlar bu söylemi söyleyenlerin ekonomiyi de demokrasiyi de batırdığını görüyor."
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özer sencar, andy-ar, metropoll araştırma şirketi, iyi parti

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Sencar'dan meslektaşı Acar'a İYİ Parti eleştirisi

16:57 14.11.2021 (güncellendi: 17:00 14.11.2021)
© Fotoğraf : TwitterÖzer Sencar
Özer Sencar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Andy-Ar'ın sahibi Faruk Acar'ın İYİ Parti için hazırladığı 'Hz. Ömer'in Yolu' reklamını eleştirdi: "Hayret ve üzüntü ile izliyorum."
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, İYİ Parti tarafından hazırlanan 'Hz. Ömer'in Yolu' reklamına sert eleştiriler yöneltirken isim vermeden Andy-Ar araştırma şirketinin kurucusu Faruk Acar'a tepki gösterdi.
Gerçek Gündem'in haberine göre son üç yılda AK Parti'den uzaklaşanların çok büyük kısmının 'geleneksel merkez sağ seçmenler' olduğunu dile getiren Sencar, "Bunların arasında İslamcı gelenekten gelenler yok denecek kadar azdır. Bu kitleyi etkileyecek tek faktör ekonomidir. Dini sembol ve konuların bu kitle üzerinde hiçbir etkisi yoktur" dedi.
Sencar, adını vermeden reklamın mimarı Faruk Acar'ı "20 yıllık tecrübeden sonra akıl almaz bir iş. Hayret ve üzüntü ile izliyorum. Başarı reklamcılık keskin zeka ve birikim gerektirir" sözleriyle eleştirdi.

'Adalet ve Kalkınma Partisi’nden kopan seçmen camiye de gider, denize de gider, kimisi içkisini de içer ama orucunu da tutar'

"Son 20 yılda dini iddialarla iktidara gelenlerin ne yaptığı ortada. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi’nden kopan seçmen merkez sağ seçmen. Daha önce Demokrat Parti’ye, Adalet Partisi’ne, Anavatan Partisi’ne, Doğru Yol Partisi’ne oy veren seçmen" ifadesini kullanan Sencar şunları söyledi:
"Bu seçmen camiye de gider, denize de gider, kimisi içkisini de içer ama orucunu da tutar. Bu seçmen profili AK Parti’yi terk ediyor. Peki bu seçmen neye bakar? Dini değerler en birinci oy verme sebepleri midir? Hayır değildir. Bu seçmen ekonomiye bakar, tüketim gücüne bakar. Daha fazla büyümek, daha fazla harcamak ister. Kimi Paris’e gitmek, kimi Kabe’ye gitmek ister. Ama bugün bu imkansız.

'Şimdi Z kuşağı Hazreti Ömer’e ne kadar tanıyor?'

Bir de bu işin gençlerle ilgili boyutu var. Şimdi Z kuşağı Hazreti Ömer’e ne kadar tanıyor? Bu söylem ile oraya ulaşmak mümkün mü? Elbette mümkün değil. Bir de şunu unutmamak lazım ta Necmettin Erbakan zamanından beri bir Hazreti Ömer menkıbesi anlatılır. Hazreti Ömer, ‘Dicle’nin kenarında bir koyun çalınsa bunun adaleti benden sorulur’ dediği anlatılır. Bunu sürekli dillendirenlerin yaptıkları ortada. İnsanlar bu söylemi söyleyenlerin ekonomiyi de demokrasiyi de batırdığını görüyor."
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