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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Hükümetin ortağı değiliz ama ittifakız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Hükümetin ortağı değiliz ama ittifakız
İzmir'de basın mensuplarıyla buluşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, "Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T13:51+0300
2021-11-14T13:52+0300
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mhp
mevlüt karakaya
politika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu. Karakaya, Konak'taki Marriott Hotel'de düzenlenen toplantıda, hedeflerinin, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanmak olduğunu söyledi. Sorunların çözümüne katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti: "Biz ittifakın bir mensubuyuz. Hükümetin çalışmalarıyla ilgili eksikleri varsa ya da onlardan istenen talepler varsa biz bunları iletmek durumundayız. Bu anlamda Hükümetin başarısı sonuç itibariyle ittifakı da etkileyecektir. Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. İttifakın amaç ve çerçevesi başından beri belli, kararlılık da burada çok açık belli. Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli. " Partilerinin, 'ittifak ortağı' olduğunu vurgulayan Karakaya, " 'Hükümet ortağı değiliz' ifadesi sorumluluktan kaçıyoruz anlamında bir ifade değil. 'Hükümet ortağı değiliz', biz daha objektif bakarız. Söylenenlerde haklılık payı olanlar ya da bizim gördüğümüz yanlışlar varsa bu yanlışları da biz dile getiririz" diye konuştu.
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izmir, mhp, mevlüt karakaya

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Hükümetin ortağı değiliz ama ittifakız

13:51 14.11.2021 (güncellendi: 13:52 14.11.2021)
© AA / Hüseyin Bağış MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
 MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA / Hüseyin Bağış
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İzmir'de basın mensuplarıyla buluşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, "Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu.
Karakaya, Konak'taki Marriott Hotel'de düzenlenen toplantıda, hedeflerinin, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanmak olduğunu söyledi.
Sorunların çözümüne katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti: "Biz ittifakın bir mensubuyuz. Hükümetin çalışmalarıyla ilgili eksikleri varsa ya da onlardan istenen talepler varsa biz bunları iletmek durumundayız. Bu anlamda Hükümetin başarısı sonuç itibariyle ittifakı da etkileyecektir. Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. İttifakın amaç ve çerçevesi başından beri belli, kararlılık da burada çok açık belli. Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli. "
Partilerinin, 'ittifak ortağı' olduğunu vurgulayan Karakaya, " 'Hükümet ortağı değiliz' ifadesi sorumluluktan kaçıyoruz anlamında bir ifade değil. 'Hükümet ortağı değiliz', biz daha objektif bakarız. Söylenenlerde haklılık payı olanlar ya da bizim gördüğümüz yanlışlar varsa bu yanlışları da biz dile getiririz" diye konuştu.
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