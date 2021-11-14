https://tr.sputniknews.com/20211114/tbmmde-oneri-kadina-yonelik-siddetin-onlenmesi-icin-evlilik-ehliyeti-aransin-1050782479.html

TBMM'de öneri: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için evlilik ehliyeti aransın

TBMM'de öneri: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için evlilik ehliyeti aransın

TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı Çalık, "Evlenmeye aday olan çiftlerin mutlaka ön eğitimden, bilgilendirmeden geçirilmesi ve bu eğitim sonrası... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T12:35+0300

2021-11-14T12:35+0300

2021-11-14T12:35+0300

tbmm

kadına şiddet

ehliyet

öznur çalık

türkiye

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Çalışmalarının sonuna yaklaşan TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, artık önerileri topluyor. Komisyon üyelerinin, evlilik öncesi taraflardan ‘psikolojik rapor, sabıka kaydı, şiddet eğilimi olup olmadığına dair belge’ istenmesi önerisi oldukça destek gördü. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberinin ilgili bölümü şöyle: "Komisyon üyeleri bu önerileri, sürücü belgesiyle örneklendirdi. Araç kullanırken, insanlara zarar vermemesi için istenen belgeler, evlilik için gerekenlerden daha gerçekçi. 'Nasıl sürücü belgesi alırken psikoloji raporu alıyoruz, psikologdan evlilik öncesi rapor alınması sağlanmalı' diyenler var. Tabii öneriler bununla kalmadı. Toplantılarda, 'Kadına şiddetle mücadele bakanlığı kurulsun', 'Kadına şiddetle mücadele için ihtisas mahkemeleri kurulsun', 'Sığınma evlerinde kalma süresi uzatılsın ve yerel yönetimlere bunun için özel bütçe verilsin', 'Hayat kadınları için rehabilitasyon programı başlatılsın' gibi birçok öneri sıralandı. Sorunlara bir kez daha parmak basıldı ama zihniyet değişimi sağlayacak temel eğitim olmadan sonuç almak zor gibi. Evlilik öncesi ehliyet konusu, komisyon toplantısında destek görürken, komisyon raporuna da alınması benimsendi. Konuşmacılara destek veren Başkan Öznur Çalık da şu görüşleri dile getirdi: 'İspanya’da kadına yönelik şiddetle mücadelede hem ceza hem hukuk yargılaması yapan ihtisas mahkemeleri var. Cezayı veren mahkeme, nafaka, velayet gibi hususlara da karar verebiliyor. Bu durum daha hızlı karar alınmasını ve uygulanmasını sağlıyor. Bölgesel çalışmalarla ilgili de biz hem yerel bazlı hem de bölge bazlı çalışmaları yapıyoruz ama bunu da arttırmamız gerekiyor. Evlenmeye aday olan çiftlerin mutlaka ön eğitimden, bilgilendirmeden geçirilmesi ve bu eğitim sonrası aldıkları ehliyetle evliliklerine başlamaları gerekir.' "

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tbmm, kadına şiddet, ehliyet, öznur çalık